Для ярославских чиновников открыли курсы русского языка

В Ярославле чиновников обязали выучить русский язык. Для них организованы специальные курсы на базе "Института развития стратегических инициатив", сообщает ОТР.

Каждый день после работы муниципальные служащие отправляются на учебу. Уроки русского языка входят в обязательный курс повышения квалификации. Как поясняют организаторы, это необходимо для лучшего взаимопонимания с людьми, поэтому особое внимание уделяется многозначным словам и переносным значениям, синонимам и антонимам. Да и вообще ставить правильно ударения в словах для тех, кто по долгу службы общается с народом, вовсе не лишнее.

Курс рассчитан на 26 академических часов. Учиться предстоит три недели. По окончании слушателям надо будет пройти тест на грамотность. Что станет с теми, кто не сможет сдать итоговый экзамен, не сообщается.

Стоит сказать, что сами чиновники отнеслись к урокам русского с большим интересом. Во всяком случае желающих учиться на этих курсах оказалось больше, чем мест для обучения. В связи с чем в дальнейшем есть намерения расширить программу.

- Считаю, что любому человеку, в том числе и муниципальному служащему, эти знания необходимы. Мы - русские люди - должны уважительно относиться к родному языку. А поскольку мы работаем с гражданами, то на нас лежит двойная ответственность, - уверена референт мэра Ярославля Екатерина Ласточкина.