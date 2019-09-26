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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Химки" установили рекорд домашней посещаемости в Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
В стартовом матче чемпионата интернациональной Единой лиги сезона 2019/20 баскетбольный клуб "Химки" (Московская область), победивший в столице "Зелену-Гуру" из Польши (79:75), установил рекорд домашней посещаемости за всю историю своего участия в этом турнире - 5742 зрителя.
Фото: Пресс-служба Единой лиги Фото: Пресс-служба Единой лиги
Фото: Пресс-служба Единой лиги

Установлению рекорда помогла эффективная работа клубного менеджмента - "Химки" проводили домашний матч не на своей площадке Баскетбольного центра Московской области, где трибуны вмещают максимум 4000 болельщиков, а на новой 12-тысячной "ВТБ Арена Парк" в Петровском парке.

До аншлага здесь, конечно, еще далеко, но и цифра 5742 болельщика на матче с зарубежной командой, не носящим характера дерби, - впечатляет. Зрителей перед игрой развлекала популярная латвийская русскоязычная группа BrainStorm. Арена в Петровском парке впервые принимала матч чемпионата Единой лиги. Правда, именно здесь в прошлом году прошел "Матч Звезд", и здесь же он состоится 16 февраля 2020-го, но это все-таки несколько другое.

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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Состоялась и премьера нового официального мяча Лиги - оранжево-зеленого "Экобола", произведенного из пластиковых отходов. Этот игровой снаряд лицензирован Международной федерацией баскетбола. Весь прошлый сезон Лига в рамках акции "БаскетБотл" приучала болельщиков к раздельному сбору отходов - и пустые бутылки из- под минералки и газировки летели в специально приготовленные корзины.

"Химки" по объективным причинам вышли на игру в составе, далеком от оптимального. Из-за травм различного характера матч пропускали лучший бомбардир за всю историю Единой лиги Алексей Швед, вернувшийся домой из НБА Тимофей Мозгов, Петр Губанов, участник чемпионата мира-2019 в Китае в составе сборной России Евгений Валиев, американские легионеры Крис Крамер и Энтони Гилл.

"Зелену-Гуру" с этого сезона тренирует известный в прошлом игрок сборных союзной Югославии и Хорватии Жан Табак, имеющий богатый опыт выступлений в НБА. На Балканах это фигура не менее значимая, чем на постсоветском пространстве - нынешний рулевой "Химок" олимпийский чемпион Сеула-1988 литовец Римас Куртинайтис.

Именно игрок "Зелены-Гуру" и стал автором первого заброшенного в кольцо "Экобола". Дальним попаданием на 84-й секунде стартовой четверти отличился американский форвард польского клуба Тони Мейер. Правда, химчане вскоре вышли вперед и далее уверенно контролировали ход матча. На большой перерыв соперники ушли при счете 40:31 в пользу хозяев.

Фото: Михаил Синицын.
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В начале третьей четверти после попадания из-за дуги сербского новичка "Химок" Стефана Йовича преимущество российской команды достигло максимума - 47:31. Однако амбициозные гости не стали раньше времени выбрасывать белый флаг. Под занавес заключительной четверти польский клуб предпринял отчаянную погоню и за 68 секунд до сирены об окончании основного времени встречи сократил отставание до 75:78. Но на большее подарившую интригу "Зелену-Гуру" не хватило.

Самыми результативными у победителей стали Стефан Йович (16 очков), вернувшийся в Европу из НБА швед Йонас Жеребко (14), американец Джереми Эванс (12) и его соотечественник Девин Букер (10). В рядах гостей отличились Дрю Гордон (16) и Людвиг Хакансон (13).

- Первый матч всегда бывает нелегким, особенно учитывая нашу ситуацию с подготовкой и предсезонными играми. По большому счету, впервые всей командой мы собрались только позавчера, плюс есть много ребят, которые не могут тренироваться из-за различных травм, - сказал главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис. - В этом году мы поменяли десять человек и пока не создали команду, мыслящую одинаково, в чем и состоят наши проблемы. Также у нас было мало помощи со скамейки, игроки делали детские ошибки, которые непозволительны при разнице в "плюс 15". Это не вопрос давления или ответственности, просто надо играть собранно, чего нам не хватило. Хотя самое главное, что мы победили.

Ближайшие матчи Единой лиги

28 сентября. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА.

29 сентября. "Калев" (Эстония) - "Химки".

30 сентября. ЦСКА - "Парма" (Пермский край).

1 октября. "Зелена-Гура" (Польша) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

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