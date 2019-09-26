Конференция "Тотального диктанта" пройдет в Подмосковье

Новости

УАЗ за 3,7 млн рублей: монстр с шестью огромными колесами 15:02
Астрономы предупредили о титаническом столкновении черных дыр 15:00
Лукашенко не желает делать яблоком раздора русский язык 14:58
Пассажирам загоревшегося в Барнауле самолета выплатят компенсации 14:57
Телеканал "112 Украина" лишили лицензии на вещание 14:55
Американскую "боевую микроволновку" обкатают за рубежом 14:55
Подача тепла в жилые дома в Москве обеспечена в полном объеме 14:50
В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов 14:48
В ярославской колонии подрались осужденные 14:47
МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца" 14:33
Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома 14:30
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах 14:30
Палеонтологи показали, как кусали тираннозавры 14:24
Названа дата премьеры фильма о Децле 14:14
Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы 14:10
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением 14:06
Самое большое куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Беларуси 14:06
Toyota C-HR для России переживет секретный рестайлинг 14:01
Треть гипермаркетов "Карусель" станут "Перекрестками" 14:00
Около 30 человек погибли при сходе оползня в Чаде 13:59
Видео: NASA показало искривление пространства-времени 13:54
Власти Ялты окончательно вернули городу Советскую площадь 13:52
Найден уникальный документ, принадлежавший римскому легионеру 13:50
Лукашенко готов решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики 13:45
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 14:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конференция "Тотального диктанта" пройдет в Подмосковье

Текст: Елена Новоселова

Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец объявила дату и место традиционной конференции. В 2020 году она пройдет в Подмосковье 29 января-2 февраля.

"Мы расширяем программу и тематику, - написала Ольга на своей странице в Facebook. - Это конференция про русский язык, но мы в "Тотальном диктанте" объединяем очень разные направления и специалистов".

Фото: iStock
Систему образования в России ждут серьезные изменения на всех уровнях

В частности, среди тем будущего года - непрерывное образование и обучение взрослых, научные коммуникации и РКИ. Планируется провести встречи с писателями, а также специальные мероприятия для библиотек.

Во время конференции будет работать книжная ярмарка учебной и художественной литературы.

Среди секций конференции планируется и посвященная IT-технологиям в обучении языку, а также мозговой штурм, так называемый хакатон, когда специалисты по разработке программного обеспечения сообща и на время решат какую-либо проблему.

Завершит конференцию финал конкурса "Столица ТД".

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Акция "Тотальный диктант"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57