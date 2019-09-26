Конференция "Тотального диктанта" пройдет в Подмосковье

Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец объявила дату и место традиционной конференции. В 2020 году она пройдет в Подмосковье 29 января-2 февраля.

"Мы расширяем программу и тематику, - написала Ольга на своей странице в Facebook. - Это конференция про русский язык, но мы в "Тотальном диктанте" объединяем очень разные направления и специалистов".

В частности, среди тем будущего года - непрерывное образование и обучение взрослых, научные коммуникации и РКИ. Планируется провести встречи с писателями, а также специальные мероприятия для библиотек.

Во время конференции будет работать книжная ярмарка учебной и художественной литературы.

Среди секций конференции планируется и посвященная IT-технологиям в обучении языку, а также мозговой штурм, так называемый хакатон, когда специалисты по разработке программного обеспечения сообща и на время решат какую-либо проблему.

Завершит конференцию финал конкурса "Столица ТД".