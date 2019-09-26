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Проект: В регионах

Нововоронежскую АЭС посетили немецкие атомщики

Специалисты АЭС "Гундремминген" посетили Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) в рамках двустороннего Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между атомными станциями.

Цель визита немецкой делегации - обмен опытом с российскими коллегами, а также участие в Международной научно-технической конференции "55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом", посвященной юбилею пуска энергоблока №1 Нововоронежской АЭС.

"Сейчас у нас эксплуатируется энергоблок С, который будет работать до 2021 года, поэтому с нововоронежскими коллегами у нас много тем для обсуждения: культура безопасности, вывод из эксплуатации, дезактивация оборудования, работа с прессой и общественностью и многое другое. На Нововоронежской АЭС есть как уже остановленные, так и работающие энергоблоки, и мы очень впечатлены их работой. Нам с коллегами интересно наблюдать за развитием Нововоронежской АЭС", - рассказал руководитель делегации, руководитель направления "Технологическое оборудование" на АЭС "Гундремминген" Райзингер Хуберт.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Гости побывали в Учебно-тренировочном пункте, где проходят обучение российские и зарубежные специалисты атомной отрасли. Немецкие атомщики посетили блочный пункт управления, машзал инновационного энергоблока №6 поколения "3+" с самым мощным реактором в современной российской атомной энергетике - ВВЭР-1200, а также смотровую площадку, откуда смогли воочию оценить весь масштаб производства.

В музее Нововоронежской АЭС специалисты АЭС "Гундремминген" познакомились с историей зарождения и развития атомной энергетики в России, выдающимися учеными, уникальными архивными документами. В ходе экскурсии по Нововоронежу гостям показали объекты, построенные в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом", - ледовую арену "Остальная", стадион "Старт", Центр боевых искусств.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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