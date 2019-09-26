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26.09.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Новые альбомы презентуют на концертах в России Airbourne и Матранг

Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Airbourne (Австралия). Презентация нового альбома. Санкт-Петербург, Клуб Zal. 28 сентября, суббота, начало в 20.00. Москва, Главclub Green Concert. 29 сентября, воскресенье. Начало в 20.00.
Квартет Джоэла и Райана О’Кифов Airbourne представит новый альбом 25 октября. Фото: witter.com@RockZone Квартет Джоэла и Райана О’Кифов Airbourne представит новый альбом 25 октября. Фото: witter.com@RockZone
Квартет Джоэла и Райана О’Кифов Airbourne представит новый альбом 25 октября. Фото: witter.com@RockZone

Большинство меломанов в нашей стране начали увлекаться роком, услышав диски Deep Purple и AC/DC. Поэтому не удивительно, что билеты на концерты Airbourne раскупаются лихо: эта группа с первых альбомов стала почти полной копией своих старших земляков из AC/DC. И принялась играть быстро, азартно. Да и тон в ней тоже задавали два брата, которым родители еще в школе купили музыкальные инструменты.
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Однако нынешний, уже пятый по счету студийный альбом Boneshaker, который Airbourne представляют в нынешнем мировом турне, все-таки другой. Братья повзрослели, и теперь их неутомимая энергетика подкрепляется уже очень разноплановой и снова мощной мелодичной музыкой. Прямолинейности и предсказуемости у Airbourne больше нет: не зря же нынешний альбом группа записывала с шестикратным обладателем премии Grammy Дэйвом Коббом, на легендарной RCA Studio в Нэшвилле (штат Теннеси, США). Там к Airbourne отнеслись без избыточного пиетета и заставили немало подумать об эмоциональных сбивках в мелодиях, наложении дополнительных гитарных соло, а порой и об очень уместных хоровых партиях.

На предстоящих концертах в центре снова будет длинноволосый фронтмен Джоэл, успевающий и петь и подбадривать себя клокочущими гитарными соло. В туре обязательно прозвучат и стадионные гимны Back To The Game, Stand Up For Rock"N"Roll и Animalie, и азартные, пусть и построенные на одном смачном риффе, пусть и украшенные перекличкой отчаянных гитарных соло Hungry и Born To Kill. И самая новая песня - Boneshaker (за 20 дней она собрала 232 тысячи просмотров в Интернете и пока не догнала песню-рекорд Runnin" Wild, которую посмотрели 12 миллионов человек). Релиз диска назначен только на 25 октября. И мы в России сможем услышать его одними из первых. Ну а дальше в расписании Airbourne: Франция, Испания, Италия, Швейцария, Венгрия, Германия, Великобритания… Гастролировать группа намерена до февраля следующего года.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Названа дата премьеры фильма о Децле

Матранг. Презентация нового альбома "DA". Москва. Главclub Green Concert. 28 сентября, суббота, начало в 20.00.

Автор песен и исполнитель хип-хопа Алан родом из Владикавказа. Ныне он один из лучших учеников самого популярного отечественного рэпера Басты и даже записал с ним один трек - "Привет". Да и самую известную песню Алана-Матранга "Медуза" слышали уже, наверное, все. Про самого исполнителя знают меньше. Но то, что он профессиональный музыкант с поставленным голосом (в детстве пел в хоре и ходил в музыкальную школу), сразу же заметно. Можно сказать, что Матранг - представитель экзистенциального направления в рэпе: его тексты словно резкие мазки импрессионистов на холсте. В них много символизма, недосказанности, полутонов, аллегорий. А еще - сбивчивых мыслей, самокопаний, смятенных настроений и попыток разобраться в себе самом. Кому-то они тоже помогут.

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