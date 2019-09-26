Около 15 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Во время общения с новоселами Собянин подчеркнул, что в новых кварталах реновации необходимо не только строить качественное жилье, но и создавать всю сопутствующую инфраструктуру - открывать новые детсады, школы, спортивные комплексы, поликлиники, проводить благоустройство. "Важно, чтобы жители, которые не переселяются, а живут в соседних домах с новостройками, тоже почувствовали, что район улучшается", - отметил мэр.

Именно такого принципа придерживаются городские власти - и при строительстве новых домов, и при разработке проектов планировки новых кварталов. На публичных слушаниях по проектам москвичи могли вносить свои предложения по строительству дополнительной инфраструктуры, и мэр отметил, что поступившие идеи будут обязательно учтены.

Одной из основных сложностей при реализации программы оказался подбор стартовых площадок, признался Собянин - место для новостроек, куда переедет первая волна жителей сносимых пятиэтажек, приходилось подбирать в плотной жилой застройке. "Но сейчас уже подобрано более 350 площадок, на половине их них либо идет строительство, либо оно начнется в ближайшее время. В Котловке три дома построено. И это такая гарантия того, что программа уже не остановится и будет реализована", - сказал Собянин.

Район Котловка благодаря реновации довольно сильно изменится - по решению жителей в программу попали 82 жилых дома общей площадью 250 тыс. кв.м. В новостройки переедут более 15 тысяч жителей района. На трех стартовых площадках здесь уже построены три новых дома, куда переезжают жильцы расположенных рядом пятиэтажек. В новых квартирах сделан ремонт комфорт-класса.

Напомним, программа реновации подразумевает снос в Москве более чем пяти тысяч старых жилых домов, преимущественно пятиэтажек. Решение о включении своего дома в программу принимали сами жильцы во время голосования. Взамен старых квартир им предоставляется жилье в новостройках - количество комнат не меняется, но площадь новых квартир обычно больше на 20-30 процентов за счет современных, более просторных планировок. В общей сложности программа коснется около миллиона москвичей.