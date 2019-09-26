Прокуратура начала проверку по факту пожара в хостеле в Измайлово

Прокуратура Восточного административного округа (ВАО) Москвы организовала проверку в связи с пожаром, который произошел в хостеле на территории Кремля в Измайлово.

Возгорание произошло ночью в четверг в отдельно стоящем административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж на общей площади порядка восьми квадратных метров. В половину четвертого огонь ликвидировали. По данным агентства "Интерфакс", в результате пожара пострадали девять человек, семь из которых были госпитализированы. Всего спасли 15 человек. На место происшествия прибыл прокурор ВАО Тимур Брудастов.

"В связи с пожаром, произошедшим в хостеле на территории Измайловского кремля, прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг", - говорится на официальной странице прокуратуры Москвы в Instagram.

Отмечается, что "в ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок".