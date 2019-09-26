Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы

Самая старая пенсионерка, живущая в столице, родилась в самом начале XX века, сообщает сайт News.ru со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Оказалось, что самой старой жительницей Москвы, получающей пенсию, сейчас является женщина 1900-го года рождения. Сейчас ей 119 лет. Еще одной пенсионерке-старожилке при этом 110 лет, она родилась в 1909 году.

В ПФР также отметили, что за последнее время число московских пенсионеров, чей возраст составляет 100 лет и более, существенно увеличилось. Так, сейчас в столице проживает 807 таких старожилов, а в конце 2017-го года их было 649.