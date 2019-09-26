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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Окончательный диагноз

Раскрыта сеть фальшивых медцентров, где людей шантажировали страшными болезнями
Текст: Наталья Козлова
Новый громкий скандал назревает вокруг сети коммерческих медицинских центров, которые были на самом деле совсем не медицинскими. Следственный комитет РФ, который ими сейчас занимается в плотную уверяет - липовые медицинские учреждения организовали преступные группы. В фиктивных медцентрах гражданам диагностировали очень серьезные, практически смертельные заболевания и убеждали взять кредиты на лечение.
Пострадавших от мошенников в коммерческой медицине с каждым годом становится все больше. Фото: iStock Пострадавших от мошенников в коммерческой медицине с каждым годом становится все больше. Фото: iStock
Пострадавших от мошенников в коммерческой медицине с каждым годом становится все больше. Фото: iStock

Около четырех десятков обысков провел Следственный комитет РФ в Москве и Санкт-Петербурге в этих самых фиктивных медицинских центрах.

Фото: пресс-служба МВД РФ
Видео: Задержаны опустошавшие карты россиян мошенники

Всего пока следователи возбудили 12 уголовных дел о мошенничестве и о покушении на него. Эти дела уже объединили в одно производство.

Масштабы аферы и цинизм исполнителей ее поражают. По данным СКР, не менее четырех преступных групп под единым руководством открыли в Петербурге фиктивные "медицинские" центры: "АнгелМед", "Роял Клиник", "Верба" и "Ювента".

Цинизм организаторов аферы в том, что они привлекали в свои "медцентры" преимущественно пенсионеров. У них "диагностировали" серьезные и даже смертельные болезни, убеждая в необходимости скорейшего лечения. Если у пациентов не хватало денег на лечение, их принуждали взять кредит.

Цинизм организаторов аферы в том, что они привлекали в свои фиктивные "медицинские центры" преимущественно пенсионеров

В СК рассказывают, что людей уверяли, что отказ от прохождения незамедлительного лечения самым негативным образом отразится на их здоровье и дальнейшей жизни. В итоге старики соглашались на заключение кредитных договоров. Деньги по этим договорам переводились на счета, подконтрольные организаторам и участникам преступных групп.

В общей сложности мошенники получили более полутора миллионов рублей с обманутых людей, но эти цифры приблизительны. Сейчас на причастность к преступлениям следователи проверяют 11 человек.

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Удивительно, но в государственной медицине проверки идут за проверками. У обычных "государственных" врачей регламентированы каждый шаг и каждая бумажка. С коммерческой медициной картина прямо противоположная, если судить по данным правоохранительных органов.

Ведь совсем недавно разоблачили другую масштабную аферу в коммерческой медицине. Более 11 000 граждан обманули врачи частных клиник по всей России. И в них убеждали людей пройти дорогостоящее лечение от несуществующих заболеваний. Ущерб составил около миллиарда рублей.

Был задержан бизнесмен Павел Фролов, владелец московского многопрофильного медицинского центра "Ф Клиникс". После обысков его отправили в Чебоксары, где суд арестовал его на два месяца. Кроме него арестованы еще 25 человек.

Жертвами Фролова оказались больше 11 000 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей. Это в основном пожилые люди. Им звонили из созданных Фроловым call-центров и приглашали на обследование. Адвокаты бизнесмена утверждают, что он имеет отношение только к московской клинике, а об остальных не знал. Есть информация, что следователи хотят статью о мошенничестве заменить на статью об организации преступного сообщества.

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