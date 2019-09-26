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Рубрика: Общество
Проект: Активное долголетие

Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин

Текст: Ангелина Зеленькова

Меньше недели остается до старта нового осенне-зимнего сезона программы "Московское долголетие", в котором для участников откроются новые спортивные секции, учебные курсы и театральные студии. Подробностями поделился с журналистами Владимир Филиппов, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Программа "Московское долголетие" будет расширена с 1 октября

"В программе "Московское долголетие" участвуют 160 тысяч москвичей. Каждую неделю к программе присоединяются порядка 2 тысяч пенсионеров. В новом сезоне для участников открываются три совершенно новых направления - спортивные игры, интеллектуальные клубы в вузах и театральные студи", - рассказал Филиппов.

Чтобы записаться на занятия деньги не нужны, все секции и кружки абсолютно бесплатны для участников "Московского долголетия" и проходят в каждом районе рядом с домом.

Как обычному пенсионеру стать участником программы "Активное долголетие"

Футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба - всего 24 вида спортивных игр наверняка привлекут внимание к проекту мужчин. Кроме этого, впервые будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. Участники проекта смогут посетить лыжные тренировки в 14 московских парках или покататься на коньках в 17 парках.

По словам Филиппова, занятия на свежем воздухе закаляют организм, улучшают сон, укрепляют нервную систему, тренируют зрение, улучшают координацию движений и, конечно, повышают настроение.

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