Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин

Меньше недели остается до старта нового осенне-зимнего сезона программы "Московское долголетие", в котором для участников откроются новые спортивные секции, учебные курсы и театральные студии. Подробностями поделился с журналистами Владимир Филиппов, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

"В программе "Московское долголетие" участвуют 160 тысяч москвичей. Каждую неделю к программе присоединяются порядка 2 тысяч пенсионеров. В новом сезоне для участников открываются три совершенно новых направления - спортивные игры, интеллектуальные клубы в вузах и театральные студи", - рассказал Филиппов.

Чтобы записаться на занятия деньги не нужны, все секции и кружки абсолютно бесплатны для участников "Московского долголетия" и проходят в каждом районе рядом с домом.

Футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба - всего 24 вида спортивных игр наверняка привлекут внимание к проекту мужчин. Кроме этого, впервые будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. Участники проекта смогут посетить лыжные тренировки в 14 московских парках или покататься на коньках в 17 парках.

По словам Филиппова, занятия на свежем воздухе закаляют организм, улучшают сон, укрепляют нервную систему, тренируют зрение, улучшают координацию движений и, конечно, повышают настроение.