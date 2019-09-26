Стало известно, сколько Xiaomi потратила на свою самую дорогую разработку

Представленный 24 сентября в Китае флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha на презентации смог поразить аудиторию двумя аспектами. Во-первых, инновационным Surround-дисплеем, практически целиком "оборачивающим" устройство, во-вторых - совсем нескромным ценником в 19999 юаней, или почти 180 тысяч рублей.

И, если вопрос относительно удобства и комфорта использования нестандартного экрана при отсутствии физических кнопок еще только предстоит выяснить в реальных тестах и испытаниях, то политику ценообразования поспешил прояснить Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь. Его слова приводит 91mobiles.

Дело в том, что компания начала разработку Mi Mix Alpha два года назад, и в проекте было задействовано более 1000 инженеров. При этом общие затраты составили 500 миллионов юаней (70 миллионов долларов).

Согласно источнику, Xiaomi не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем инвестирует в исследования более 1,5 млрд. долларов.