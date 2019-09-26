В Москве открылся конгресс "Дерматологические проблемы в ревматологии"

В московском Доме ученых открылся Общероссийский конгресс "Дерматологические проблемы в ревматологии". Казалось бы, как связаны болезни кожи и суставов? По статистике, до 5 процентов людей в мире страдает псориазом. И до 30 процентов - артритом. Однако все чаще пациенты сталкиваются с такой тяжелой патологией, как псориатический артрит. Когда к поражению кожи добавляются сильнейшие боли в суставах, качество жизни человека падает в разы.

Как вовремя диагностировать недуг и предотвратить осложнения? Повысить доступность самых современных и эффективных препаратов? Сколько специалистов должны вести такого пациента? Об этом шла речь на конгрессе.

"В идеале с каждым таким больным должна работать команда специалистов - ревматологов, дерматологов, психологов. Это как раз тот случай, когда междисциплинарный подход - не дань моде, а первоочередная необходимость, - рассказал президент "Ассоциации ревматологов России", академик РАН Евгений Насонов. - В некоторых странах уже создаются специальные ревматодерматологические клиники".

Сегодня наука знает гораздо больше о факторах риска, о течении хронических воспалительных заболеваний, которые вызывают нарушения сразу нескольких систем организма. Появились инновационные, в том числе российские генно-инженерные биологические препараты, которые позволяют вернуть человека к полноценной жизни. Пациент с псориатическим артритом может работать, носить открытую одежду, общаться с людьми без страха и без боли.

Что важно? Огромную роль здесь играют не только узкие специалисты, которые назначат препарат, но и психологи и пациентские организации, которые помогают человеку "снять" депрессию, поверить в успех лечения.

"Иногда человеку важно сначала найти поддержку среди тех, кто уже столкнулся с этой проблемой. Ему нужна помощь при поиске специалиста, который действительно поможет. Совет, что делать дальше - как можно достигнуть ремиссии, как восстановиться, чем питаться, чего ожидать от лечения. Иногда - необходима юридическая помощь", - говорит директор организации по поддержке пациентов с псориатическим артритом "Вместе" Елена Казакова.

Итоги конгресса? Это не только опыт, которым поделились специалисты дерматологи и ревматологи. Главное, что создается все больше возможностей для пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями вовремя поучить помощь.

Справка "РГ"

Распространенность псориатического артрита среди больных псориазом колеблется от 7 до 40%. Появление кожных изменений обычно предшествует развитию поражения суставов. Приблизительно в 80% случаев происходит поражение ногтей.

Наиболее часто псориатический артрит начинается в возрасте от 20 до 50 лет, причем мужчины и женщины заболевают одинаково часто.