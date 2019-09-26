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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии под Белгородом погибли три человека

Текст: Антон Валагин (Белгород)
Фото: УМВД по Белгородской области Фото: УМВД по Белгородской области
Фото: УМВД по Белгородской области

Три человека погибли, двое пострадали  в столкновении ВАЗ-2110 с грузовиком КамАЗ, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Стали известны подробности ЧП с поездом и автомобилем в ЕАО

Авария произошла в 12.50 на 96 километре трассы Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки.

- По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся  с грузовиком, - рассказали в УМВД.

В ДТП погиб 61-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Еще один человек из ВАЗа и водитель КамАЗа доставлены в больницу. От столкновения грузовик и его прицеп опрокинулись набок, груз свеклы рассыпался по дороге.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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