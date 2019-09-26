В аварии под Белгородом погибли три человека

Три человека погибли, двое пострадали в столкновении ВАЗ-2110 с грузовиком КамАЗ, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Авария произошла в 12.50 на 96 километре трассы Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки.

- По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, - рассказали в УМВД.

В ДТП погиб 61-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Еще один человек из ВАЗа и водитель КамАЗа доставлены в больницу. От столкновения грузовик и его прицеп опрокинулись набок, груз свеклы рассыпался по дороге.