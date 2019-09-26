Новости

При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Где вы, Гастев?

"На Шаболовке" - проект "Как надо работать"
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Галерея "На Шаболовке" посылает трудовой привет 5-й Уральской индустриальной биеннале.
С помощью тремометра Меде в ЦИТ оценивали тремор рук рабочего. На выставке - действующая модель. Фото: Александр Корольков С помощью тремометра Меде в ЦИТ оценивали тремор рук рабочего. На выставке - действующая модель. Фото: Александр Корольков
С помощью тремометра Меде в ЦИТ оценивали тремор рук рабочего. На выставке - действующая модель. Фото: Александр Корольков

Только в Екатеринбурге сделали темой основного проекта биеннале "Бессмертие", как в Москве открыли выставку "Гастев. Как надо работать", приуроченную к 80-летию со дня гибели Алексея Капитоновича Гастева (1882-1939), поэта, пролетария, революционера, отца научной организации труда и директора Центрального института труда (ЦИТ).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Художник Наседкин представил выставку "Нефть: личная история"

Но дело, разумеется, не в случайном созвучии тем. Маленькую галерею и большую Уральскую биеннале объединяет вкус к кропотливым исследовательским проектам, интерес к наследию советского модернизма, неожиданность кураторских ходов. И - умение вписывать, казалось бы, чисто местные сюжеты в глобальный контекст века нынешнего и минувшего. Вот и открытием выставки "Гастев. Как надо работать" галерея не ограничилась, а устроила фестиваль имени Гастева, где были поэтические чтения, лекция блистательной Ирины Сироткиной "Движение и трудовой ритм", три концерта (в том числе "воображаемый диалог между Алексеем Гастевым и Джоном Кейджем", исполненный Театром голоса "Ла Гол"), экскурсии по выставке и по окрестностям Шаболовки.

Алексея Капитоновича Гастева можно было бы назвать "эффективным менеджером", если бы это выражение не было безнадежно скомпрометировано. Большинство знает его прежде всего как создателя и директора Центрального института труда (ЦИТ), заложившего основы системы подготовки рабочих кадров в советской республике. Но история Гастева связана и с историей "левого" искусства и мечтой о создании нового человека. Именно эти сюжеты культурной истории ХХ века - в центре кураторского проекта Александры Селивановой "Гастев. Как надо работать".

Чтобы оценить степень влиятельности идей Гастева в 1920-е, можно вспомнить стих Маяковского ("Расписал себя на год, хоть вводи в работу НОТ! Где вы, Гастев с Керженцевым?")… Или, например, сопоставить статью Маяковского "Как делать стихи?" со знаменитой книгой Гастева "Как надо работать" (1921). Маяковский "перелицовывает" название книги, он вводит любимое понятие Гастева, говоря о "целевой установке". Плюс Маяковский еще и выстраивает всю статью в форме доходчивой инструкции, повторяя структуру "памятки" рабочему. Наконец, он закольцовывает сюжет "рифмой": "Поэзия - производство. Труднейшее. Сложнейшее, но производство". И эта параллель получит продолжение в поэме "Во весь голос!".

"Ремесло" было одной из ключевых метафор эпохи. Но Алексей Гастев, сам поэт, литератор, эту метафору "поэзия - производство", переворачивает. Производство - это поэзия. Отсюда - название книги Гастева "Поэзия рабочего удара"!

Фото: Алексей Гастев

Но Гастева интересовала не игра слов. Его волновала возможность открыть каждому рабочему тот путь, который он сам прошел - от отличного слесаря, работавшего на заводах России и Франции, к радости самоорганизации, творческому труду. Как он писал: "Нужно же научиться так работать, чтобы работа была легка и чтобы она была постоянно жизненной школой". Он сам умел превращать в "жизненную школу" самые тяжелые испытания. Ссылки. Побеги. Аресты. Сбежав из ссылки во Францию, он работал на заводе и учился вечерами в Высшей школе социальных наук в Париже.

На фестивале "Золотая осень" откроется выставка раритетных тракторов

Выставка в галерее "На Шаболовке" вводит в оборот архивные раритеты. Здесь можно увидеть фильмы, семейные фотографии, газеты, поэтические книги и даже модель лаборатории ЦИТа. Выставка позволяет почувствовать масштаб фигуры Алексея Капитоновича Гастева. Человека эпохи модерна, верящего в разум, организацию и творческий потенциал людей. Он был одним из тех, кто попробовал изменить мир и начал - с себя. Получилось.

Цитата

Из памятки Гастева "Как надо работать": Учитывать время - значит дольше жить Товарищи! Вам нужна воля, отвага и выдержка

Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Выставки с Жанной Васильевой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту