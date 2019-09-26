Галерея "На Шаболовке" посылает трудовой привет 5-й Уральской индустриальной биеннале.

Только в Екатеринбурге сделали темой основного проекта биеннале "Бессмертие", как в Москве открыли выставку "Гастев. Как надо работать", приуроченную к 80-летию со дня гибели Алексея Капитоновича Гастева (1882-1939), поэта, пролетария, революционера, отца научной организации труда и директора Центрального института труда (ЦИТ).

Но дело, разумеется, не в случайном созвучии тем. Маленькую галерею и большую Уральскую биеннале объединяет вкус к кропотливым исследовательским проектам, интерес к наследию советского модернизма, неожиданность кураторских ходов. И - умение вписывать, казалось бы, чисто местные сюжеты в глобальный контекст века нынешнего и минувшего. Вот и открытием выставки "Гастев. Как надо работать" галерея не ограничилась, а устроила фестиваль имени Гастева, где были поэтические чтения, лекция блистательной Ирины Сироткиной "Движение и трудовой ритм", три концерта (в том числе "воображаемый диалог между Алексеем Гастевым и Джоном Кейджем", исполненный Театром голоса "Ла Гол"), экскурсии по выставке и по окрестностям Шаболовки.

Алексея Капитоновича Гастева можно было бы назвать "эффективным менеджером", если бы это выражение не было безнадежно скомпрометировано. Большинство знает его прежде всего как создателя и директора Центрального института труда (ЦИТ), заложившего основы системы подготовки рабочих кадров в советской республике. Но история Гастева связана и с историей "левого" искусства и мечтой о создании нового человека. Именно эти сюжеты культурной истории ХХ века - в центре кураторского проекта Александры Селивановой "Гастев. Как надо работать".

Чтобы оценить степень влиятельности идей Гастева в 1920-е, можно вспомнить стих Маяковского ("Расписал себя на год, хоть вводи в работу НОТ! Где вы, Гастев с Керженцевым?")… Или, например, сопоставить статью Маяковского "Как делать стихи?" со знаменитой книгой Гастева "Как надо работать" (1921). Маяковский "перелицовывает" название книги, он вводит любимое понятие Гастева, говоря о "целевой установке". Плюс Маяковский еще и выстраивает всю статью в форме доходчивой инструкции, повторяя структуру "памятки" рабочему. Наконец, он закольцовывает сюжет "рифмой": "Поэзия - производство. Труднейшее. Сложнейшее, но производство". И эта параллель получит продолжение в поэме "Во весь голос!".

"Ремесло" было одной из ключевых метафор эпохи. Но Алексей Гастев, сам поэт, литератор, эту метафору "поэзия - производство", переворачивает. Производство - это поэзия. Отсюда - название книги Гастева "Поэзия рабочего удара"!

Фото: Алексей Гастев

Но Гастева интересовала не игра слов. Его волновала возможность открыть каждому рабочему тот путь, который он сам прошел - от отличного слесаря, работавшего на заводах России и Франции, к радости самоорганизации, творческому труду. Как он писал: "Нужно же научиться так работать, чтобы работа была легка и чтобы она была постоянно жизненной школой". Он сам умел превращать в "жизненную школу" самые тяжелые испытания. Ссылки. Побеги. Аресты. Сбежав из ссылки во Францию, он работал на заводе и учился вечерами в Высшей школе социальных наук в Париже.

Выставка в галерее "На Шаболовке" вводит в оборот архивные раритеты. Здесь можно увидеть фильмы, семейные фотографии, газеты, поэтические книги и даже модель лаборатории ЦИТа. Выставка позволяет почувствовать масштаб фигуры Алексея Капитоновича Гастева. Человека эпохи модерна, верящего в разум, организацию и творческий потенциал людей. Он был одним из тех, кто попробовал изменить мир и начал - с себя. Получилось.

Цитата

Из памятки Гастева "Как надо работать": Учитывать время - значит дольше жить Товарищи! Вам нужна воля, отвага и выдержка