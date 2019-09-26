В общежитии в Москве неизвестный ранил трех человек из травматики

В общежитии на улице Красного Маяка в Москве неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы. Пострадали, как минимум, три человека.

"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия, - уточнили агентству. - Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается".

Сейчас на место направлены сотрудники полиции, которым предстоит уточнить обстоятельства случившегося. О задержании стрелка ничего не сообщается.