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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В общежитии в Москве неизвестный ранил трех человек из травматики

В общежитии на улице Красного Маяка в Москве неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы. Пострадали, как минимум, три человека.

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"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия, - уточнили агентству. - Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается".

Сейчас на место направлены сотрудники полиции, которым предстоит уточнить обстоятельства случившегося. О задержании стрелка ничего не сообщается.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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