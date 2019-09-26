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26.09.2019 18:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье стартовала программа инновационного лечения детей от гепатита С

Текст: Ирина Невинная
Первый в России Центр по лечению вирусных гепатитов у детей начал работу в подмосковных Мытищах - здесь будут лечить и детей с хроническим гепатитом С, причем с применением самой современной терапии. В Московской области зарегистрировано 98 таких пациентов.

Заражение гепатитом С возможно и в юном возрасте. Этот вирус так же, как и ВИЧ, относится к числу гемотрансмиссивных, заражение которыми происходит при контакте с кровью, содержащей вирус, даже в минимальном количестве. Наиболее часто дети заражаются при рождении от инфицированной мамы. Кроме того, заражение случается при использовании "грязного" (плохо простерилизованного) медицинского инструментария при инъекциях и хирургических манипуляциях, неаккуратном выполнении маникюра, тату, других косметических процедур с использованием нестерильных инструментов, при переливании непроверенной крови или ее продуктов, а также при незащищенном сексе с инфицированным партнером. Вакцины от вируса гепатита С нет.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Заболевание развивается медленно, и в течение нескольких лет зараженный может не подозревать, что болен. Последствия заболевания очень тяжелые: вплоть до цирроза и рака печени.

Многопрофильный Московский областной консультативно-диагностический центр для детей уже давно наблюдает детей и подростков с вирусными гепатитами, в том числе и с хроническим гепатитом С. До нынешнего года лечение этого заболевания у детей врачи обычно откладывали до момента, когда больному исполнится 18 лет. Единственной доступной "детской" схемой лечения были инъекции препаратов из ряда интерферонов. Длительность лечения (6-12 месяцев) и частые побочные эффекты делали терапию особенно сложной для маленьких пациентов.

С появлением инновационных препаратов прямого противовирусного действия гепатит С перешел в разряд полностью излечимых заболеваний в случае вовремя начатой терапии. В прошлом году ВОЗ обновила руководство по терапии, рекомендовав применение инновационных лекарств и у детей старше 12 лет. В нашей стране первыми такую терапию получат пациенты мытищинского Центра.

"Скрытное течение болезни приводит к тому, что инфекция определяется либо при возникновении серьезных осложнений, либо случайно, - сказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева. - Как только появилась возможность безопасной терапии в педиатрии, мы приложили все усилия, чтобы сделать ее доступной нашим пациентам. За короткий срок лицензирован дневной стационар инфекционного профиля - основное условие лечения гепатита С по ОМС, разработан Приказ о маршрутизации, а также выделены средства на закупку препарата". В 2019 году терапией обеспечат 10 пациентов старше 12 лет.

Фото: iStock
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Лечение необходимо не только для восстановления здоровья заразившихся детей, но также и для предотвращения распространения вируса при передаче от инфицированного человека здоровому.

"Перед нами стоит несколько стратегических задач кроме терапии. Среди них - донесение информации о заболевании и важности его лечения до населения, - считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Московской области, профессор Елена Мескина. - Кроме того, мы должны проводить и расширять скрининг, чтобы выявить пациентов, которые инфицированы, но не подозревают о болезни. Также важно обеспечить преемственность от одного медицинского звена к другому, чтобы после выявления заболевания дети направлялись в Центр по лечению вирусных гепатитов у детей. Только при соблюдении всех условий мы можем говорить о возможности элиминации гепатита С".

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи
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