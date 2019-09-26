Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка "Город: детали", которая объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран. В их числе Россия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Нидерланды, США, Финляндия и Франция. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

Кроме того, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Деловую программу откроет дискуссия "Арт-объекты в городской среде". Встреча начнется 4 октября в 10:00.

Среди участников выставки - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Помимо круглых столов запланированы кинопоказы и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.