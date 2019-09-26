В ближайшее время закончится первый этап реконструкции площади Савеловского вокзала. Теперь она станет одним из главных транспортных хабов Москвы с автобусными и электробусными остановками и зоной для такси, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В ЦОДД убеждены: именно такая конфигурация движения у вокзала позволит обеспечить нормальное движение автобусов и личного транспорта. Фото: transport.mos.ru

Благоустройство площади приурочено к запуску первого МЦД Лобня - Одинцово, объяснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По расчетам экспертов столичного стройкомплекса, после открытия диаметра Савеловский вокзал с учетом приезжающих на метро, автобусах и электробусах будет принимать около 245 тыс. пассажиров ежедневно. Это примерно сопоставимо с суточным потоком людей на целой Филевской линии метро.

Сейчас, наверное, не каждый вспомнит, какой была площадь в 2011-м, перед началом реконструкции. Перед зданием терминала стояли киоски с цветами и едой, рядом - остановка троллейбусов и где попало тормозивших маршруток. Чуть подальше - небольшая парковка. Словом, обычная привокзальная площадь, характерная больше для провинциальных городов. С 2012-го значительная часть территории перед Савеловским огородили для строительства новой станции метро и транспортного узла. И только на днях площадь стала приобретать современные очертания.

"Для автобусов выделена отдельная территория, они могут подъехать максимально близко к вокзалу, - отмечают в ЦОДД. - Размечены переходы и парковка для такси и личных авто". Автобусы будут останавливаться у пяти перронов, которые позволят перераспределить потоки в сторону центра и области. У перронов поставят стелы с расписанием и навигацией. Уехать на автобусах отсюда можно в Дегунино, Бескудниково, к метро "Владыкино" и в другие северные и северо-восточные районы Москвы. Есть здесь и автосообщение с Лобней и другими городами Подмосковья.

К услугам пассажиров общественного транспорта - пять автобусных перронов и удобный подъезд для такси

Для личного транспорта открыты дороги только с Нижней Масловки и Бутырской улицы, а съезд с Савеловской эстакады - только для маршрутного. Новый облик площади сформируется до конца года. В дальнейшем появятся пункты проката самокатов и велосипедов.