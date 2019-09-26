Якутия - самый крупный, динамично развивающийся регион страны. Ровно год назад республику возглавил Айсен Николаев. О том, с какими вызовами пришлось столкнуться за этот период, каких положительных перемен удалось достичь и что предстоит сделать, он рассказал в интервью "РГ".

Глава Якутии Айсен Николаев (в центре), член совета директоров компании "РНГ" Николай Пинчук (слева) и глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов участвовали в запуске месторождения, из которого нефть поступает в трубопровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)

Айсен Сергеевич, можете ли назвать главное ваше достижение на этом посту за прошедший год и самую обидную неудачу?

Айсен Николаев: Главное - сформирована, на мой взгляд, хорошая работоспособная команда, мы начали движение вперед.

За этот год определился вектор развития республики по стратегическим направлениям. Мы нашли поддержку и понимание у федеральных властей, у крупных государственных корпораций, работающих на нашей территории, а самое важное - у жителей Якутии. Что же касается неудач, я бы сказал: есть задачи, которые еще не решены.

В первые дни работы в должности главы Якутии вы издали несколько стратегических указов о развитии сельского хозяйства, образования и других сфер деятельности. Есть результаты?

Айсен Николаев: Есть. К примеру, указ "Об инновационном и цифровом развитии". Сегодня 99,3 процента жителей Якутии имеют доступ к интернету. Семь тысяч километров волоконно-оптической линии связи дотянулись до 169 населенных пунктов. В планах 2019 года - строительство более тысячи километров ВОЛС. В том числе линия дойдет до арктического Оленекского района - в Арктику! Туда самолеты летают раз в неделю. А мы дали северянам возможность жить в реальном времени вместе со всей страной.

Сегодня Якутия - один из лидеров по основным показателям экономики и намерена сохранить эти темпы

Подписан госконтракт на организацию доступа к интернету для 1221 социально значимого учреждения республики. А в конце прошлого года мы открыли первый на Дальнем Востоке IТ-парк - базу для успешной деятельности 49 компаний-резидентов. Будет еще больше. И планируем открывать IT-центры в районах.

Этот год принес Якутии серьезное испытание - обмеление рек. Как это повлияло на ход северного завоза?

Айсен Николаев: Завоз грузов на Север, который называют поставками для жизни, из-за сильного обмеления Лены и арктических рек проходит в очень сложных гидрологических условиях. Суда идут с неполной загрузкой. Требуется больше времени, чтобы все завезти. Но более 90 процентов жизнеобеспечивающих грузов уже доставлено, и до завершения навигации еще есть две-три недели. Существенно повлиять на жизнь в регионе, в том числе в арктических районах, обмеление рек не должно.

Если даже доставка грузов на якутский Север - серьезное испытание, как развивать эти территории? На ваш взгляд, вписываются ли они в общий тренд планируемого развития Арктики?

Айсен Николаев: У Арктики должны быть преференции. В этом я убежден абсолютно. Арктический район не может наравне с другими участвовать в распределении бюджетных средств. Именно поэтому я дал распоряжение всем министерствам о выделении отдельного арктического направления во всех госпрограммах, которые реализуются сейчас в Якутии. Мы уже принимаем конкретные меры по поддержке жителей арктических районов. Отменили для них три налога - транспортный, имущественный и земельный.

В этом году произошло событие, которого мы добивались давно. Якутская Арктика расширилась с пяти до тринадцати районов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сейчас Якутия имеет самую обширную арктическую зону в стране - 1,6 миллиона квадратных километров. Здесь будет действовать особая поддержка со стороны федерального центра, льготный режим.

Со своей стороны, мы завершаем разработку Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны РС(Я) на период до 2030 года. До декабря документ будет принят.

На Восточном экономическом форуме вы подписали соглашение с Фондом содействия развитию ЖКХ, благодаря которому республика получит дополнительно 18 миллиардов рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Значит ли это, что в программу будут включены дома сверх утвержденных прежде?

Айсен Николаев: Увеличение количества аварийного жилья, включенного в программу, не планируется, но уменьшается доля затрат региона. По предыдущей программе она превышала долю финансовой помощи федерального фонда в два раза. Сейчас софинансирование республики снизится до 30 процентов. На втором этапе реализации программы планируем расселить более 3,5 тысячи многоквартирных аварийных домов общей площадью 1,142 миллиона квадратных метров, в которых проживают более 61 тысячи человек.

Не могу не спросить про Ленский мост в районе Якутска. Еще год назад многим казалось, что это "мост в никуда", а сегодня его строительство включено в проект Национальной программы развития Дальнего Востока. Как это удалось?

Айсен Николаев: В программе, над которой мы и другие регионы ДФО работали совместно с федеральными органами власти, большое внимание уделяется строительству дорог и мостовых переходов, модернизации аэропортов и развитию малой авиации - преодолению дальневосточного "транспортного проклятия", как я это называю. Соответственно, там есть и Ленский мост. Что касается "моста в никуда", предположу, что это говорили те, для кого Дальний Восток и Север - не более чем балласт. Все слышали, как президент назвал их неумными людьми. На деле строительство Ленского моста соединит пространства Дальнего Востока и Арктики, рассеченные великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и повысит транспортную доступность для населения Якутии с 20 до 83 процентов. Рост регионального продукта при этом оценивается специалистами в 1,5-2 процента ежегодно, а прямое сокращение только бюджетных расходов на северный завоз превысит четыре миллиарда рублей в год. Ожидается, что программа будет подписана президентом в течение ближайших двух месяцев.

Перед Республикой Саха стоит дилемма: остаться рядовой провинцией или заявить о своих амбициях

Республика планировала с 2021 года приступить к закупкам 200 самолетов "Байкал". Но этого самолета не будет, и сроки замены Ан-2 отодвигаются. К чему готовиться жителям отдаленных поселков?

Айсен Николаев: Будем летать как летали. На Ан-2, Ан-3 и Pilatus PC-6. В 2021 году парк авиакомпании "Полярные авиалинии" пополнится новым вертолетом "Ансат". Всего будет приобретено семь вертолетов по соглашению, подписанному в этом году с компанией "Вертолеты России". Три из них поставят в Якутию с медицинским модулем.Да, планировалось, что на замену легендарным Ан-2 придет "Байкал", производство которого должно было начаться в 2022 году в Улан-Удэ. Но новым разработчиком легкого многоцелевого самолета определен Уральский завод гражданской авиации. Сроки серийного производства еще не определены. Завод предлагает на замену Ан-2 одномоторный 9-местный моноплан.

При вступлении в должность вы говорили о значительном кассовом разрыве в бюджете. Как сейчас чувствует себя казна республики, и какие прогнозы можете сделать на ближайшие годы?

Айсен Николаев: Бюджет 2018-го был крайне разбалансирован, была большая кредиторская задолженность еще по 2017 году, достигавшая многих миллиардов рублей. Разрыв мы ликвидировали еще в 2018 году. Было трудно, но справились. Этому способствовала поддержка компании "АЛРОСА", которая изменила политику дивидендов. Привлечь дополнительные средства в бюджет помогли и другие факторы, в том числе сотрудничество с такими крупными налогоплательщиками, как "Сургутнефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

Бюджет этого года исполняется стабильно. Когда мы планировали его, исходили из того, что доходы и расходы должны представлять реально. На 1 сентября 2019 года поступление доходов составило 64 процента от годового бюджета. Прогнозы на 2020-2022 годы формируем в условиях прогнозируемого замедления темпов роста мировой экономики.

Сегодня Якутия - один из лидеров по основным показателям экономики. Если в целом по стране рост валового регионального продукта составляет примерно 1,5 процента, то у нас - пять, а промышленный рост - 8-9 процентов. Мы намерены сохранить эти темпы.

Серьезную полемику вызвало ваше заявление о строительстве культурного кластера за 18 миллиардов рублей. Что даст жителям республики этот объект?

Айсен Николаев: В России уже строятся культурные центры, некоторые из них по стоимости превосходят наш проект "Арктического центра эпоса и искусств". Например, в Приморье, Калининграде, Кемерове, Севастополе. Сумма не предполагает разового перечисления из бюджета, она рассчитана до 2031 года. Хотелось бы подключить к проекту и федеральный центр, чтобы стоимость его для республики уменьшилась.

В центре будут располагаться учреждения, которые составляют славу многонациональной культуры Якутии: Театр Олонхо, Государственная филармония, Саха академический театр. Мы сможем принимать здесь крупнейшие всероссийские и международные саммиты, и это локомотивом потянет за собой туризм, предпринимательство и прочее. Сегодня перед нами стоит дилемма: остаться рядовой провинцией или заявить о своих амбициях даже не на уровне нашей страны, а на мировом уровне. Это в определенной степени философский вопрос - готовы ли мы меняться и расти? Я считаю, что готовы.