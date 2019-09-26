Контракт с единственным участником конкурса на госзакупку будет проходить одобрение в Федеральной антимонопольной службе.

Кабинет министров продолжает совершенствовать контрактную систему. Ранее в законодательство вносились изменения, упрощавшие конкурсные процедуры и создавшие дополнительные барьеры для недобросовестных участников.

В четверг на заседании правительство рассмотрело новые поправки в систему закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Речь о тех случаях, когда в конкурсе участвует единственный поставщик, из-за чего он признается несостоявшимся, а заказчик получает право на заключение контракта с этой фирмой. "Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить "своих" поставщиков", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Чтобы прекратить подобную практику, правительство решило привлечь антимонопольное ведомство. "Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, и только с их согласия будет заключаться контракт, - сообщил глава правительства. - Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство, а процедура будет четко определена в этом законе".

Пяти регионам выделят 1,5 млрд рублей на строительство жилья и развитие ЖКХ

На заседании правительство также распределило ряд субсидий регионам. Средства на строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства получат Новгородская, Курская, Липецкая области, Камчатский край и Карачаево-Черкесия. "1,5 миллиарда рублей. Это строительство домов, в том числе для многодетных семей, для обеспечения ввода в эксплуатацию новых объектов ЖКХ", - пояснил Дмитрий Медведев.

Предусмотрено финансирование под проекты развития Дальнего Востока. Так, около одного миллиарда рублей получит бюджет Еврейской автономной области, чтобы сбалансировать свой бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы.

Дополнительную финансовую поддержку для центров экономического роста правительство направляет Бурятии, Забайкальскому краю и Амурской области. "В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей. Деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры", - подчеркнул глава кабинета министров.

За счет этих средств в Республике Бурятия будет проведен капитальный ремонт колледжа, техникума, девяти школ, школьного стадиона, трех домов культуры, обустроен детский автогородок, создан центр ядерной медицины, в Забайкальском крае организуют водоснабжение в двух селах и построят библиотеку, в Амурской области запланированы реконструкция отделения анестезиологии Амурской областной клинической больницы и закупка для нее медицинского оборудования.

Еще около 300 миллионов рублей правительство направит на повышение информированности населения о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске.