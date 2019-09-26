По данным Автостата, практически у каждого второго жителя Владивостока, включая младенцев, есть легковой автомобиль. При этом большинство дорог и улиц, строившихся задолго до автобума, не рассчитаны на такой поток, поэтому горожане измучены "пробками". Как планируют во Владивостоке и других дальневосточных городах оптимизировать дорожное движение?

Позиции дальневосточных регионов в рейтинге обеспеченности легковыми автомобилями в 2018 году. Источник: АВТОСТАТ. Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов

Город недоволен ВКАДом

Власти давно говорят о необходимости строительства резервной дороги, которая обеспечит еще один выезд из Владивостока, разгрузит основные магистрали, в том числе и от транзита грузов в порты. И вот, наконец, проект стал приобретать реальные очертания. В сентябре, на Восточном экономическом форуме, приморские власти подписали соглашение о начале его реализации с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и АО "ВЭБ Инфраструктура". Строительство должно стартовать в 2021 году.

Но жители Владивостока снова недовольны. Одним не нравится, что дорога пройдет вдоль моря, лишив их доступа к воде, другие вообще сомневаются в ее целесообразности на фоне огромного количества нерешенных инфраструктурных проблем.

На встрече общественников с президентом России Владимиром Путиным предприниматель Дмитрий Царев предложил потратить деньги - ни много ни мало 100 миллиардов рублей, в которые предположительно обойдется кольцевая автодорога, - на строительство жилья. "ВКАД - это хорошо, но на ней жить не будешь. Нужно запускать массовое строительство, привлекать опытных урбанистов, формировать компетентный орган управления агломерацией", - заявил он.

Свои планы по реорганизации улично-дорожной сети Владивостока есть и у городской администрации. Еще летом глава Владивостока Олег Гуменюк пообещал масштабные перемены в грядущем 2020 году.

- Тротуары запаркованы, потому что люди не хотят ставить машины на платных стоянках, даже когда они есть. Со следующего года начнем большую работу по внедрению платных парковочных зон, будем строить три многоярусные парковки, будем загонять автомобилистов туда, вводить штрафы, - пригрозил он.

В планах администрации также введение системы видеонаблюдения за нарушениями на городских улицах и выделение полос для общественного транспорта и такси.

Надежда на светофоры

В Южно-Сахалинске соотношение жителей и автомобилей примерно такое же, как и во Владивостоке. Оптимизировать трафик на городских магистралях здесь решили не за счет расширения полотна, а с помощью адаптивной системы управления дорожным движением. Ее внедрение ведется на средства субсидии, выделенной из областного бюджета на осуществление функций административного центра.

На первом этапе в Южно-Сахалинске применили систему удаленного управления светофорами.

- Сидя за компьютером, диспетчер может следить за всеми объектами и в случае неисправности какого-то из них направить специалистов для устранения поломки. Менять режим работы светофора тоже можно дистанционно, - рассказал специалист департамента городского хозяйства Андрей Белозеров.

Следующим этапом стало оснащение 25 ключевых перекрестков города современными контроллерами.

Чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть, в Южно-Сахалинске предлагают пересадить горожан на электросамокаты

- Их установка позволит настроить светофор таким образом, чтобы он в течение суток работал в восьми-девяти различных режимах, меняя их в зависимости от времени и ситуации на дороге, - пояснил замруководителя департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Одновременно специалисты проводили замеры трафика. Это необходимо, чтобы прописать алгоритмы для каждого времени суток, по каждому направлению и каждому светофору. Информация будет подгружена в систему автоматизированного управления. На третьем этапе на 25 перекрестках установят оптические датчики, которые позволят светофорам функционировать в интеллектуальном режиме, то есть самостоятельно выбирать алгоритм в зависимости от интенсивности движения.

Результаты работы системы можно было заметить уже после окончания первого этапа ее внедрения. А когда зимой 2020 года завершится весь комплекс мероприятий, Южно-Сахалинск полностью избавится от дорожных "пробок".

В городе нашли еще один способ снизить нагрузку на дорожную сеть - пересадить южносахалинцев на электросамокаты. Недавно здесь создана сеть проката этих легких транспортных средств.

Город поставили на ремонт

Якутск в этом году встал в "пробках"… из лучших побуждений. Город получил на капитальный ремонт дорог беспрецедентные 1,5 миллиарда рублей. Городские власти выбрали стратегию: сначала провести все подготовительные работы, а потом махом заасфальтировать. Для этого одновременно перекрыли 12 улиц. И движение замерло.

Оказалось, что подготовительные работы - это далеко не только устройство основания дорог. Больше всего времени ушло на согласования, вынос газовых и канализационных сетей, водопроводов, линий связи и других коммуникаций.

- Лучше сейчас потратить время на перенос сетей, чем затем ресурсоснабжающие организации начнут долбить свежеуложенный асфальт, - защищала выбранную стратегию мэр Сардана Авксентьева.

Водители в основном соглашались, что это лучше. Но хотели, чтобы это было быстрее. А быстрее не получалось, потому что скорость зависела не от дорожников, а от тех самых ресурсоснабжающих организаций, у которых были свои планы на лето. В итоге слово "асфальт" стало появляться в еженедельных сводках мэрии с фронта работ лишь в сентябре. Крайний срок асфальтирования назначен на 31 октября, и это значит, что до холодов "пробки" сохранятся, а потом рассосутся естественным образом: автовладельцы, боящиеся ездить в зимние туманы, "заморозят" машины.

- Я предлагал ремонтировать улицы участками. То есть "разбросать" ремонт, чтобы не было такого коллапса, который образовался сегодня, - говорит глава Якутии Айсен Николаев.

Но городские власти с таким подходом не согласны.

- Если асфальтировать так, то неизбежно будут стыки. Как правило, в этих местах дорога начинает портиться в первую очередь. Чем монолитнее уложено дорожное полотно по всей протяженности, тем оно дольше служит, - отмечает начальник городского управления дорог Валерий Домотов.

Все резонно. Но город стоит. И на местном автофоруме водители уже с опаской начали зондировать почву: сколько денег Якутск получит на уличный ремонт следующим летом?