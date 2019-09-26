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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Делят "Родину"

Биробиджанцы лишились возможности смотреть кино на большом экране
Текст: Ирина Манойленко (Биробиджан)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 216(7974)
Единственный в Биробиджане кинотеатр жители города теперь могут лицезреть лишь снаружи.
Кинотеатр оказался неподъемной ношей для мэрии Биробиджана, и в середине сентября "Родина" закрылась. Окончательно? Фото: 79.rodina.news Кинотеатр оказался неподъемной ношей для мэрии Биробиджана, и в середине сентября "Родина" закрылась. Окончательно? Фото: 79.rodina.news
Кинотеатр оказался неподъемной ношей для мэрии Биробиджана, и в середине сентября "Родина" закрылась. Окончательно? Фото: 79.rodina.news

У кинотеатра "Родина" большая и интересная история. Построенный в 1937 году, он отразил всю жизнь областного центра Еврейской автономии и поначалу был его тезкой - "Биробиджаном". Потом власти решили, что "Родина" звучит намного патриотичнее.

Между тем старенькая "Родина" ветшала и, даже превратившись в Центр российского кино, не стала центром притяжения для жителей города и гостей. Денег на капитальный ремонт здания, не говоря уже о модернизации, у мэрии не находилось. И тогда пришло решение передать кинотеатр - городскую собственность - в частные руки. Новым владельцем стало ООО "Киномир".

"Караул, "Родину" продали", - появились кричащие заголовки в местных независимых СМИ. Между тем проданная "Родина" приобретала цивилизованный вид, а когда кинотеатр после модернизации открыли, зрители пришли в полный восторг. При этом новые владельцы постарались сохранить внешний исторический облик кинотеатра как памятника культуры и архитектуры.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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А вскоре разразился гром - по решению Биробиджанского районного суда сделка по продаже кинотеатра была признана незаконной по причине его заниженной стоимости. В этом усмотрели корысть инициатора продажи - мэра города Андрея Пархоменко. Против него было возбуждено уголовное дело, лишился упрятанный в СИЗО мэр и своей должности. За продажу "Родины" он получил условный срок и остался жить в Биробиджане, открыв собственное дело.

По решению суда имущество, принадлежащее ООО "Киномир", требовалось вернуть. Что и попытались сделать его владельцы. Но встретили у дверей кинотеатра мощный казачий заслон. Судебные приставы успокоили - мол, на ваше имущество наложен арест, оно находится на ответственном хранении.

Но ответственные хранители решили, что имеют полное право его эксплуатировать. И целый год кинооборудование бывших владельцев успешно работало на новых хозяев. ООО "Киномир" предлагало мэрии выкупить оборудование, но денег на это не находилось в городском бюджете. Зато назначенный мэрией ответственный за дела "Родины" Артем Куликов уверял горожан, что вот-вот в кинотеатре появится новое собственное оборудование, более качественное и современное.

Увы, не появилось. А сроки исполнения решения суда истекали. И в середине сентября этого года кинотеатр пришлось закрыть, а кинооборудование демонтировать и передать ООО "Киномир".

Мэрия не обрадовалась, когда кинотеатр вернули в городскую собственность: средства на его содержание в бюджет не заложены

Мэрия в лице Артема Куликова уверяет, что в ноябре "Родина" снова распахнет двери. В прогноз этот верится в трудом - в городе отстает от графика подготовка к отопительному сезону, в плачевном положении пассажирская автотранспортная компания, на грани банкротства предприятие "Горводоканал"… Глубоко дотационный бюджет города трещит по всем швам. До кинотеатра ли тут! Руководство мэрии, насколько известно, ничуть не обрадовалось, когда кинотеатр вернули в городскую собственность: средства на его содержание в бюджет не были заложены.

Похожая ситуация сложилась и с продажей старейшей гостиницы Биробиджана, которая находилась в областной собственности. Ее содержание требовало все больше средств, многочисленные частные отели были более привлекательны и по цене, и по комфорту. В итоге гостиницу "Центральная" продали частному предпринимателю Артуру Тяну. А через некоторое время было возбуждено уголовное дело, козлом отпущения стал председатель комитета по управлению областным имуществом Владимир Солнцев, получивший условный срок. Его обвинили в том, что гостиница была продана слишком дешево, и в этом усмотрели корысть. Пока гостиница по-прежнему находится в частных руках, в ней сделан ремонт. Желания вернуть ее у правительства области нет - дотационный бюджет автономии такую нагрузку не потянет.

В области остается все меньше государственной и муниципальной собственности, от нее, как от обузы, пытаются избавиться. Но из двух зол, как правило, выбирают меньшее. Хотя в нашем случае продажу кинотеатра и гостиницы и меньшим злом не назовешь - новые хозяева не дали их угробить и сделали максимально комфортными.

Экономика Финансы Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан
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