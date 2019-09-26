Приморские ученые разработали сенсор на основе золотой нанопленки

Ученые Дальневосточного федерального университета разработали сенсор широкого спектра применения на основе сверхтонкой золотой пленки.

Он улавливает мельчайшие следы молекул в жидкостях и газовых средах, сообщает пресс-служба вуза. Применять высокочувствительный сенсор из золота можно для проведения биоанализов, мониторинга экологической обстановки, анализа качества продуктов.

Работа выполнена вместе с коллегами из России, Японии и Австралии. По словам научного сотрудника Центра НТИ по виртуальной и дополненной реальности ДВФУ Александра Кучмижака, группа ученых предложила использовать для создания сенсора технологию лазерной печати. Она проста, с ее помощью можно получать сенсорные нанопленки с нужной структурой для решения нескольких типов задач, причем стоимость их изготовления будет не высокой.

Научная статья об исследовании опубликована в журнале Nanomaterials.