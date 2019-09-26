Новости

Видео: просевший от ливней асфальт стал ловушкой для пешеходов 10:00
Капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов 09:56
Прокуратура начала проверку по факту пожара в хостеле в Измайлово 09:55
Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы 09:54
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу РФ 09:47
Шизофрению научились определять с помощью смартфонов 09:33
Пикап Peugeot появится благодаря китайцам 09:31
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом 09:30
Стали известны подробности ЧП с поездом и автомобилем в ЕАО 09:29
В Сибири прокуратура отменила школьные правила о "звонке для учителя" 09:24
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица 09:22
В почте Mail.ru и голосовом помощнике Маруся появилась темная тема 09:15
На Чукотке впервые применили на учениях "Бастион" и установили рекорд 09:13
Минкавказа предложило создать контролера за производством минералки 09:06
Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы 09:04
Супруга Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело 08:52
Приморские ученые разработали сенсор на основе золотой нанопленки 08:49
Евросоюз отверг упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 08:33
В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль 08:33
Рейс из Новосибирска в Петербург задержали из-за неисправности 08:26
В Приморье СК начал проверку после нападения медведя на дрессировщицу 07:49
В Японском море "Смерч" обстрелял "вражеский" корабль ракетами 07:37
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота 07:34
До 56 увеличилось число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле 07:17
В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 05:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности ЧП с поездом и автомобилем в ЕАО

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области спасатели рассказали подробности столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Суд объяснил, какое столкновение автомобилей считается ДТП

Грузовой поезд под номером 2770 следовал из Облучья (ЕАО) в Хабаровск, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Вторым участником аварии стал микрогрузовик. Его водитель и пассажир успели выпрыгнуть из машины до столкновения.

На месте столкновения продолжает работать оперативная группа спасателей. Они занимаются расчисткой путей. Уже удалось восстановить движение поездов по нечетному пути.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу РФ
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
До 56 увеличилось число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле