Стали известны подробности ЧП с поездом и автомобилем в ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели рассказали подробности столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга.

Грузовой поезд под номером 2770 следовал из Облучья (ЕАО) в Хабаровск, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Вторым участником аварии стал микрогрузовик. Его водитель и пассажир успели выпрыгнуть из машины до столкновения.

На месте столкновения продолжает работать оперативная группа спасателей. Они занимаются расчисткой путей. Уже удалось восстановить движение поездов по нечетному пути.