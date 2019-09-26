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26.09.2019 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Участники Дня Тигра смогут бесплатно отправить уникальные открытки

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Центр "Амурский тигр" Фото: Центр "Амурский тигр"
Фото: Центр "Амурский тигр"

Особые открытки с рисунками воспитанников художественного кружка Владивостокского городского Дворца детского творчества выпустили специально ко Дню Тигра. Получить такую почтовую карточку и отправить ее бесплатно в любую точку мира можно будет во время праздника.

Как рассказали в пресс-службе центра "Амурский тигр", специальные стойки Почты России будут стоять 28 сентября на набережной Спортивной гавани и 29 сентября на центральной площади города. Желающим отравить "тигриную" открытку будут помогать волонтеры.

Фото: iStock
В Приморье выросла численность амурских тигров

В партии два вида открыток. Для первого использовались работы, которые победили в конкурсе детских рисунков. Маленькие художники стремились передать в них атмосферу заботы о дикой природе. Так, Ульяна Давыдова изобразила полосатого хозяина тайги, отдыхающего у склона приморских сопок. А героиней рисунка Софии Золотаревой стала дружная семья тигров. Общий тираж "детских" открыток - 1500 экземпляров.

Еще 300 открыток выпустил центр "Амурский тигр". В их оформлении используются пять акварельных портретов амурских тигров, которые нарисовал петербуржский иллюстратор Виктор Миллер Гауса. Эти карточки можно будет получить и отправить 29 сентября в палатке Центра.

"Каждый желающий сможет стать участником праздника в защиту дикой природы, зарядиться хорошим настроением и поделиться им со своими друзьями, отправив им почтовый привет из Владивостока", - рассказал директор МКУ "Молодежный ресурсный центр" Андрей Волков.

Отправка добрых "тигриных" посланий, кстати, уже стала традицией праздника.

Справка "РГ"

День Тигра во Владивостоке - экологический праздник, который отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Его идея принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину. Официальный статус праздник получил в 2001 году. Основная задача Дня Тигра - привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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