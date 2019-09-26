В этом году на соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2019" свои аппараты представили 19 команд силовых ведомств, включая самих разработчиков и производителей. На дне бухты Золотой Рог роботы проходили через узкие ворота, искали мины, старясь не угодить в расставленные сети, и, наконец, пытались зайти в подводный ангар.

Аппарат ПХ-300 пытался сам найти док-станцию и "припарковаться", но пока не смог. Фото: Олег Мартьянов

Свои возможности демонстрировали аппараты телеуправляемые и автономные. Как считают эксперты, именно за последними будущее при исследовании глубин Мирового океана, арктических зон, и, конечно, они уже востребованы военными. Это показали и сами соревнования - победителем среди автономных необитаемых подводных аппаратов стала команда Тихоокеанского флота, выступавшая с АНПА "Галтель" - разработкой Института проблем морских технологий" (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Как пояснил замдиректора по развитию ИПМТ Алексей Борейко, этот аппарат ученые создали под специфические задачи, среди которых поиск мин. "Галтель" состоит из двух аппаратов. "Автономник" обследует дно, предоставляет координаты найденных объектов, после чего в дело вступает телеуправляемый робот: получив задание от оператора, он осматривает цели.

Дмитрий Цыганов из департамента инноваций и перспективных исследований минобрнауки называет "Галтель" одним из важных достижений российских конструкторов.

- Комплекс прошел испытания в боевой обстановке в Сирии, после чего его усовершенствовали, и теперь эти аппараты нужно ставить на боевое дежурство.

А тем временем у коллектива ИПМТ появились новые модели. С одной из них, получившей рабочее название X-300, они пришли на "Аквароботех-2019". Преимущество этого аппарата в оперативной реконфигурации: в отсек сменной нагрузки могут устанавливаться различные системы для решения конкретных задач.

Алексей Борейко замечает, что этот АНПА родился из опыта, полученного при создании других аппаратов, которые уже используются на практике. Например, ММТ-3000 - собственная разработка института - использовался при обследовании трассы для прокладки подводного кабеля между Курилами и Сахалином, где очень сложный рельеф дна и перепад глубин до двух тысяч метров.

- С аппаратом Х-300 пошли дальше. Он более развитый, компактный и маневренный, способен, как и "Галтель", погружаться на глубину до 300 метров, - рассказывает Алексей Борейко - Единственное - имеет меньшую, чем "Галтель", автономность, порядка 20 часов. А для военных это важный показатель: аппараты, создаваемые для них, должны находиться под водой дольше...

Беспилотник "Галтель" заточен на поиски мин и прошел испытания в боевой обстановке в Сирии

Добавим: Х-300 - единственный из представленных АНПА, был заточен для посадки на док-станцию. Или, по-другому, для захода в многофункциональный ангар, созданный в конструкторском бюро "Малахит" и доставленный из Санкт-Петербурга на соревнования во Владивосток. Скажем сразу: припарковаться-приводниться в гараже-ангаре Х-300 не удалось.

"Парковаться" под водой не научила пока свой аппарат и команда НПО "Аврора", участвовавшая в соревнованиях первый раз. Их робот, рассказал капитан команды Юрий Рожков, способен погружаться на 1000 метров, работать в автономном режиме 6-9 часов. "Аврора" сочла направление автономной подводной робототехники настолько перспективным, что занялась разработкой аппарата исключительно за счет своих средств, без спонсорской или государственной поддержки. В интеллектуальном плане тоже опирались на собственные силы - во втором аппарате практически не будет импортного оборудования. Рассматривается возможность применения беспроводной зарядки, беспроводной передачи данных и другие инновационные решения.

К их внедрению подталкивает в том числе и док-станция - многофункциональный подводный ангар СПМБМ "Малахит". Если в прошлом году его показали как инициативную разработку, то нынче опция "Ангар" стала конкурсным заданием.

20 часов под водой в автономном режиме АНПА выдерживают. Но этого мало

- На этот момент в нашем изделии реализованы все возможные принципы по приему-выпуску аппаратов, - рассказал руководитель профильного направления в "Малахите" Олег Власов. - Ангар может работать со всеми типами необитаемых аппаратов, имеющимися в мире. Потому и называется многофункциональный.

Глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Олег Мартьянов подчеркивает, что после консультаций с командованием флота, эксплуатантами аппаратов, был сделан вывод, что это важная, нужная и перспективная разработка.

Следить за тем, что происходило на глубине, судьям помогал "Дальприбор" - предприятие военно-промышленного комплекса из Владивостока. Завод представил две свои новейшие разработки в гидроакустике - станции "Манжетка" и "Мирт". Первая способна "видеть" подводных пловцов, робототехнические средства. Вторая устанавливается на подводные средства и в онлайн-режиме транслирует их перемещения.

- Минобрнауки, Академию наук, разработчиков техники, Фонд перспективных исследований, Национальный центр развития робототехники - всех нас интересует развитие новых технологий и соединение их с практикой, - заключает Олег Мартьянов. - Соревнования - один из способов проверить, в ту ли сторону мы идем. Здесь мы проводим апробацию технологических и организационных, нормативно-технических решений, решаем задачу унификации. Решения, которые отрабатываются здесь, лягут в основу техники будущего. А соревнования позволяют разработчикам услышать потребителей. Ведь именно рынок во многом диктует направления развития техники, помогает ориентироваться и более осознанно выбирать те или иные технические решения.

PS. Организатором соревнований "Аквароботех-2019", как и в прошлом году, выступил Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии ВПК, минпромторга, минобороны, МЧС, минтранса, минобрнауки, Росгвардии, ОСК, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, ДВФУ и других организаций.