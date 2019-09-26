Региональный департамент экономики и развития предпринимательства вместе с АНО "Микрокредитная компания Приморского края" разработали специальный льготный заем для предпринимателей, полностью или частично лишившихся бизнеса во время пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке 21 сентября. Таких насчитывается около 160 человек, у многих эта торговая точка была единственной.

По словам заместителя директора департамента Сергея Дмитренко, предприниматели смогут получить кредит на сумму от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей по ставке всего 1 процент годовых. При этом предусмотрена отсрочка первого платежа по основному долгу до шести месяцев. Условия по залоговому обеспечению рассмотрят в индивидуальном порядке.

- Мы хотим помочь предпринимателям, которые потеряли все или часть своих активов из-за пожара, возродить бизнес и быстро вернуться к работе. Для этого в первую очередь нужны деньги - их люди могут получить на максимально льготных условиях. Средства можно будет использовать на любые цели: приобретение торгового оборудования, товара, покупку торговой площади, арендные платежи, выплату текущей заработной платы и другие цели, - пояснил Дмитренко.

В региональном департаменте труда и социального развития в срочном порядке проверили все имеющиеся вакансии, чтобы помочь с трудоустройством наемным сотрудникам, в одночасье потерявшим работу. По словам замдиректора департамента Елены Магерчук, в городском центре занятости имеется около 100 вакансий продавцов, о чем бизнесмены-погорельцы могут уведомить своих сотрудников. Заработная плата, которую предлагают работодатели, максимум 35 тысяч рублей.

Свою лепту готовы внести и собственники сгоревшего торгового центра. Их представитель Сергей Арбузов заявил, что "Максим" застрахован в компании "Согаз" и страховка включает в себя в том числе обязательства перед третьими лицами. Между тем у многих предпринимателей сгорела вся документация - они держали ее непосредственно в торговых точках, чтобы в случае очередной проверки было что предъявить.

- Арендодатель выполнит все обязательства перед арендаторами, прежде всего финансовые, - пообещал Арбузов, отметив, что предприниматели также могут рассчитывать на помощь в восстановлении документов.

Около 160 человек потеряли имущество в огне, у многих эта торговая точка была единственной

Пострадавших он призвал обращаться в специально созданный для решения вопросов с арендаторами штаб. Кроме того, собственники готовы предоставить площади в аренду на льготных условиях в других торговых центрах.

Оперативно - за три дня вместо 30-ти - обещает представить справки о пожаре и региональное ГУ МЧС. Там же занимаются выяснением причин возгорания, в результате которого пострадал практически весь ТЦ - цокольный и первый этажи здания залиты водой, частично пострадал второй, на третьем этаже уцелела только первая линия бутиков, четвертый и пятый выгорели полностью.

Одни угли остались от кафе "Саможар", которое на данный момент считают виновником возгорания. Оказалось, это заведение, где готовили шашлыки на мангалах, ни разу не проверяли на предмет пожарной безопасности.

По словам представителя МЧС Тимофея Рубайло, последняя проверка всего торгового центра проводилась в конце марта 2018 года после пожара в "Зимней вишне". В акте, составленном по ее итогам, было зафиксировано, что на тот момент на четвертом этаже здания, где позже обосновался "Саможар", шла реконструкция.

- Фактически на этом этаже проверка не состоялась, - признает Рубайло. - Правовых оснований для проведения еще одной не было, новый контроль был запланирован на декабрь 2019 года. Приемка центра после реконструкции находилась в компетенции Госстройнадзора.

По предварительным данным МЧС, в помещениях, где вспыхнула первая искра, не было систем пожаротушения, именно поэтому огонь разгорелся так быстро и сильно, и системы пожаротушения в бутиках, расположенных дальше, с ним просто не справились. Не оказалось в здании и противопожарных стен.

Справка РГ



Площадь пожара в ТЦ "Максим" составила 1500 квадратных метров. В тушении были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. На полную ликвидацию возгорания потребовались сутки. Власти Владивостока обратились к специалистам Госпожнадзора с просьбой провести внеплановые проверки всех торговых центров. Проверку проводит и прокуратура города.