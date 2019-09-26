Благодаря разработанным для Дальнего Востока инструментам развития инвесторы проявляют практический интерес к аграрному сектору макрорегиона. По словам вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, они уже реализуют более 40 проектов в области сельского хозяйства на общую сумму 520 миллиардов рублей. Однако обеспеченность сельскохозяйственной продукцией собственного производства все еще недостаточна: так, потребности населения в овощах дальневосточные аграрии закрывают на 35 процентов, в молоке - на 37, в мясе - на 38 процентов. Помогает ли наращивать объемы сельскохозяйственная наука, влияют ли ее разработки и рекомендации на увеличение урожайности, привесов и надоев в сложных климатических условиях Дальнего Востока?

К вопросу о семечках

Якутские ученые вывели множество сортов сельскохозяйственных культур, которые прекрасно чувствуют себя на вечной мерзлоте и дают высокие урожаи. Но при этом часто сельхозпредприятия используют в работе нерайонированные сорта. Это бывает в случаях, когда нет желания или возможности возиться с семенами. Тот же картофель надо где-то хранить, перебирать, а у многих и хранилищ-то нет. Им проще купить посадочный материал за пределами республики и завезти его к началу посевной. Картошка все равно вырастет.

Любопытно, что несколько лет назад этот не самый лучший вроде бы опыт взяла на вооружение… наука. В 2009 году сотрудники лаборатории кормопроизводства Якутского НИИ сельского хозяйства начали искать культуры, которые в нерайонированном виде помогли бы существенно расширить кормовую базу животноводства и, что важно, повысить качество кормов. Возле села Немюгюнцы появилось экспериментальное поле, засеянное всевозможной экзотикой. В ходе отбора от выращивания одних "иноземцев" ученые отказывались, заменяли их другими, экспериментировали со сроками посевов и удобрениями.

- Сейчас на стационаре растут подсолнечник, кукуруза, засухоустойчивая суданская трава, овес, горох, просо и некоторые другие культуры. Мы смешиваем их в зависимости от того, на что предполагается пустить будущий урожай - на сенаж, силос или на так называемый зеленый конвейер. Опытные работы еще не завершены, но предварительные результаты многообещающие. И к ним уже проявляют интерес фермеры. Даже подсказывают, что еще они хотели бы получить. По предложениям сельхозпредприятий, к примеру, мы добавили на свое поле корнеплоды - кормовую свеклу, брюкву, турнепс, - рассказывает руководитель лаборатории Сахаяна Павлова.

Эксперимент не самый впечатляющий (хотя подсолнечное поле облюбовали любители селфи), но у него хорошие практические перспективы. Ведь не стоит задача выращивать те же подсолнухи до полной зрелости. Достаточно того, чтобы за короткое якутское лето обладающие прекрасными питательными свойствами растения набрали максимально возможную массу. На институтском стационаре они, как и кукуруза, вымахивают выше человеческого роста. Агротехника в целом отработана, ее может применять любой. И никакой мороки с посадочным материалом - институт покупает семечки в Новосибирской области.

- Уверена, что плоды нашей работы будут востребованы производственниками, - говорит Сахаяна Павлова.

"Очарование" по науке

Интерес к разработкам Сахалинского НИИ сельского хозяйства проявляют и фермеры, и владельцы личных подворий, и некоторые крупные сельхозпредприятия островного региона.

- В структуре института - группы животноводства, кормопроизводства, земледелия, плодоводства, картофелеводства и производственного обеспечения. На базе НИИ действуют агрохимическая лаборатория, а также биолаборатория, которая занимается выращиванием безвирусного картофеля, и лаборатория микробиологии, где ведутся наблюдения за микробиоценозом почвы, - рассказала заместитель директора по науке института Вера Чувилина.

За 2015-2018 годы заключено 15 хозяйственных договоров с предприятиями. Для совхозов "Заречное" и "Южно-Сахалинский" разрабатывали планы селекционно-племенной работы. Оптимизировали кормовые рационы в различных хозяйствах. Организовали научное сопровождение перспективных для Сахалина сортов картофеля "Аврора" и "Очарование" на фермерских полях. Но, несмотря на рекомендации института, некоторые сельхозпредприятия самостоятельно завозят семенной материал с материка. Им проще поступить так, чем заниматься картофелем на безвирусной основе, в связи с особенностями технологического процесса.

Не все сельхозпроизводители делают ставку на качество - некоторые экономят на выплатах лицензионных сборов правообладателю сорта и закупают несортовые и непроверенные семена

К сожалению, сейчас ученые не имеют своего опытно-производственного хозяйства. Несколько лет назад ОПХ "Тимирязевское" было реорганизовано в самостоятельное предприятие и вскоре прекратило существование. Элитное стадо крупного рогатого скота передано совхозу "Южно-Сахалинский", на базе которого ученые продолжают свои исследования.

- Мы провели интересную работу по агроэкологическому испытанию новых сортов кормовых культур в трех крупных хозяйствах и выявили наиболее перспективные для каждого из них, - добавила замдиректора института.

Несколько лет назад на Сахалине начали говорить о выращивании кукурузы, но ученые рекомендовали не засевать этой культурой большие площади ежегодно, а лишь вводить в кормовой клин, и нашли сорта, которые могли бы давать урожай в островных условиях.

В этом году заключен договор с птицефабрикой на разработку сырьевого конвейера. На предприятии собираются строить свой завод по производству кормов и пытаются найти перечень культур, которые можно было бы использовать для приготовления кормов для птицы.

Качество или экономия

В Амурской области работает единственный в стране Всероссийский научно-исследовательский институт сои. Его ученые выводят сорта, идеально подходящие для дальневосточного климата. Всего их насчитывается больше 80: высокопродуктивные, холодоустойчивые, слабо реагирующие на длину светового дня. Многие из них включены в Государственный реестр селекционных достижений. Но полностью вытеснить иностранных конкурентов из Приамурья все равно не выходит.

- Треть семян сои, высеваемых в регионе, - зарубежной селекции. Иностранные оригинаторы имеют больше финансовых возможностей для продвижения своих сортов, чем отечественные научно-исследовательские учреждения, - рассказал корреспонденту "РГ" врио директора института Михаил Синеговский. - Поэтому зачастую сельхозпроизводители, ориентируясь на масштабную рекламу зарубежных сортов, отдают им предпочтение, несмотря на тот факт, что наши созданы специально для природно-климатических условий региона.

Многие аграрии амурскую сою все же закупают. "Дома" она заняла 60 процентов всей посевной площади культуры. Интересуются ею и в соседних регионах: Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Дальневосточные виды "доехали" даже до Алтайского края.

Увы, не все делают ставку на качество. Некоторые сельхозпроизводители экономят на выплатах лицензионных сборов правообладателю сорта и закупают несортовые и непроверенные семена. В результате урожайность, а вместе с ней и экономическая эффективность производства сои падают.

И еще один негативный фактор для селекции. В Приамурье нет субсидий на приобретение оригинальных семян сельхозкультур. Получить финансовую поддержку могут только те производители, которые закупают элитные сорта, то есть полученные от последующего размножения оригинальных.

Комментарий

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Экспорт продукции АПК из Дальневосточного федерального округа за 2018 год вырос на 30,5 процента по сравнению с показателями 2017-го, а годом ранее рост составил 10,2 процента. Вместе с тем для достижения целевых показателей регионам Дальнего Востока нужно значительно увеличить объемы производства экспортно-ориентированной продукции. Этому должна способствовать реализация инвестиционных проектов, а также развитие малых форм хозяйствования. Почти половина всего сельхозпроизводства в ДФО приходится на личные подсобные хозяйства, доля сельскохозяйственных организаций - 35,3 процента, КФХ - 15,2. При должной поддержке малые формы способны стать значимым игроком на внешних рынках.