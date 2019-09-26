Кировская школьница уговорила друга ограбить родную прабабушку

В Кировской области перед судом предстанет 13-летняя школьница, которая вместе с другом ограбила родную прабабушку на 450 тысяч рублей, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

13-летняя жительница Слободского знала, что ее бабушка хранит дома большую сумму. О чем рассказала своему 19-летнему другу и предложила ему ограбить старушку. Что и было сделано в конце июня.

Они пришли к пенсионерке "в гости", и пока внучка отвлекала 84-летнюю бабушку разговорами, парень вытащил из тумбочки 450 тысяч рублей. После чего похитители убежали из квартиры, а деньги поделили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Юных похитителей быстро нашли. Свою вину они признали, деньги вернули.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Данная статья УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.