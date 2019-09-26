Оренбургская твердая пшеница вошла в число лучших в мире

Зерно значится в числе основных статей экспорта продукции АПК Оренбуржья. Благодаря особым климатическим условиям, производимая здесь твердая пшеница считается одной из лучших в мире по содержанию белка.

Об этом заявил и.о. первого вице-губернатора области Сергей Балыкин на состоявшемся в минсельхозе региона совещании по вопросам зернового экспорта. На мероприятии присутствовал директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Максим Титов, а также ведущие сельхозпроизводители и зернотрейдеры региона.

- Область находится в зоне рискованного земледелия, что не позволяет в полной мере реализовать биоклиматический потенциал, но в то же время эти условия способствуют формированию зерна высокого качества. Неслучайно оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире. Качество нашего зерна определяется высоким содержанием белка - до 20 процентов. Поэтому мука из твердой пшеницы идет на изготовление высококачественных макаронных изделий и в кондитерское производство. Не уступают по своим достоинствам и сильные сорта мягкой пшеницы, возделываемой в области, - подчеркнул Балыкин.

Максим Титов проинформировал собравшихся о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, оказываемых Минсельхозом России: это субсидирование железнодорожных перевозок, поддержка мелиоративных мероприятий, введение стимулирующих субсидий по выращиванию зерновых культур и т.д.

Представители крупных компаний, занимающихся экспортом зерновых и масличных культур - "Астон", "Гленкор", "Зернотрейд", "РИФ", "Юг Руси" - заявили о желании наладить взаимовыгодные отношения с аграриями региона. Участники совещания обсудили возможности зернового рынка Оренбургской области, а также предложили включить подсолнечник в перечень культур для субсидирования железнодорожных тарифов.

Справка "РГ"

За январь-август 2019 года экспорт продукции АПК Оренбургской области составил 64,1 миллиона долларов. Основной объем приходился на злаки (пшеница, ячмень, рожь), корма для животных (жмыхи), масло подсолнечное