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26.09.2019 18:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбургская твердая пшеница вошла в число лучших в мире

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Зерно значится в числе основных статей экспорта продукции АПК Оренбуржья. Благодаря особым климатическим условиям, производимая здесь твердая пшеница считается одной из лучших в мире по содержанию белка.
Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Об этом заявил и.о. первого вице-губернатора области Сергей Балыкин на состоявшемся в минсельхозе региона совещании по вопросам зернового экспорта. На мероприятии присутствовал директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Максим Титов, а также ведущие сельхозпроизводители и зернотрейдеры региона.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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- Область находится в зоне рискованного земледелия, что не позволяет в полной мере реализовать биоклиматический потенциал, но в то же время эти условия способствуют формированию зерна высокого качества. Неслучайно оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире. Качество нашего зерна определяется высоким содержанием белка - до 20 процентов. Поэтому мука из твердой пшеницы идет на изготовление высококачественных макаронных изделий и в кондитерское производство. Не уступают по своим достоинствам и сильные сорта мягкой пшеницы, возделываемой в области, - подчеркнул Балыкин.

Максим Титов проинформировал собравшихся о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, оказываемых Минсельхозом России: это субсидирование железнодорожных перевозок, поддержка мелиоративных мероприятий, введение стимулирующих субсидий по выращиванию зерновых культур и т.д.

Представители крупных компаний, занимающихся экспортом зерновых и масличных культур - "Астон", "Гленкор", "Зернотрейд", "РИФ", "Юг Руси" - заявили о желании наладить взаимовыгодные отношения с аграриями региона. Участники совещания обсудили возможности зернового рынка Оренбургской области, а также предложили включить подсолнечник в перечень культур для субсидирования железнодорожных тарифов.

Справка "РГ"

За январь-август 2019 года экспорт продукции АПК Оренбургской области составил 64,1 миллиона долларов. Основной объем приходился на злаки (пшеница, ячмень, рожь), корма для животных (жмыхи), масло подсолнечное

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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