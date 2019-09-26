Патриарх Кирилл рассказал студентам, что читает в отпуске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который находится сейчас в Самарской области, посетил Поволжский православный институт в Тольятти. Он рассказал, студентами, что в образовавшееся у него сейчас свободное время читает книги о предреволюционной истории России.

"У меня мало времени читать книги, а в связи с тем, что у меня короткий вроде как отпуск, я читаю о предреволюционных годах в России, о том, как надвигалась катастрофа, обернувшаяся уничтожением огромного количества людей", - цитирует главу РПЦ РИА Новости.

Народ в те времена потерял "путеводную нить" - веру, проанализировал эпоху Святейший и посоветовал присутствовавшим никогда не терять свободу и веру.

Также патриарх похвалил вуз за воспитание молодежи. "Ничего подобного в первопрестольной нет. Вы во многом впереди других. Не только потому, что построены прекрасные здания, но потому что правильно строится работа с детьми и молодежью на разных уровнях: в школе, колледже и вузе", - заключил предстоятель.

В первый день визита в Самарскую митрополию патриарх также совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе Тольятти. А 27 сентября запланировано великое освящение Софийского собора города Самары и Божественная литургия, которую возглавит Святейший.