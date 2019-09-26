Ульяновские депутаты выступили за допфинансирование медицины

На развитие ульяновского здравоохранения планируется выделить дополнительно миллиард рублей. Этот вопрос обсуждался на депутатских слушаниях в Законодательном собрании региона.

Парламентарии выслушали и обсудили доклад министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко. Глава ведомства озвучил ключевые проблемы отрасли: это хронический недостаток средств, слабая управленческая команда министерства, ряд экономически неграмотных решений, которые были приняты в течение последних лет. Итог - системный кризис регионального здравоохранения.

По словам Панченко, недофинансирование отрасли в прошлом году составило 2,5 миллиарда рублей; по территориальной программе госгарантий оказания гражданам медицинской помощи не хватило 1,6 миллиарда. В нынешнем году расходы на ульяновское здравоохранения увеличили на 1,3 миллиарда рублей. Это позволило решить некоторые наболевшие вопросы. Рост кредиторской задолженности в лечебных учреждениях остановился, ее общий объем снизился на 12,2 процента. Кроме того, удалось увеличить среднемесячную зарплату медработников на 5,6 процента (до 27,9 тысячи рублей).

Депутаты достаточно жестко оценили работу министерства. Председатель комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин отметил низкую эффективность расходования бюджетных средств на покрытие кредиторской задолженности объектов здравоохранения. Дополнительные деньги получили больницы с наивысшим объемом долга, а не те учреждения, которые сами успешно работали над его сокращением.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области Владимир Смирнов предложил сократить расходы на содержание стационаров в районных больницах. По оценкам специалистов ТФОМС, профицит коек в них сегодня составляет 685 единиц. Однако это предложение парламентарии не поддержали. По словам заместителя председателя заксобрания Дмитрия Грачева, все стационарные койки круглосуточного и дневного стационара востребованы, поэтому сокращать их нельзя.

Председатель комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергей Шерстнев напомнил о том, что депутаты намеревались добиться дополнительного выделения в 2020 году как минимум миллиарда рублей на развитие ульяновского здравоохранения.

- Более 900 миллионов сегодня составляет просроченная кредиторская задолженность лечебных учреждений. На ее покрытие в региональной казне нужно предусмотреть хотя бы полмиллиона рублей. Также важно решать проблемы недофинансирования территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, дефицита средств в сфере лекарственного обеспечения, недостатка кадров в отрасли, - отметил Шерстнев.

По словам первого зампреда законодательного собрания Василия Гвоздева, парламентарии намерены обратиться в Госдуму и Совет Федерации с просьбой увеличить федеральное финансирование.

- Также мы проработаем предложения об объявлении налоговых каникул или амнистии долгов регионов в сфере здравоохранения. На областном уровне будем участвовать в решении задач по созданию Ульяновской государственной аптеки, совершенствованию системы госзакупок лекарственных средств, повышению квалификации работников лечебных учреждений, корректировки тарифов ОМС в первичном медицинском звене и многих других, - пояснил Гвоздев.

В настоящий момент в проекте бюджета Ульяновской области на 2020 год на развитие здравоохранения предусмотрено 9,72 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности подведомственных организаций. На базе районных больниц планируется открыть межрайонные медицинские центры с учетом кустового принципа.