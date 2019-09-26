В 2019 году в Оренбуржье компьютерный ликбез прошли 1500 пенсионеров

Об этом сообщило министерство социального развития региона. Одна из самых возрастных участниц конкурса - Валентина Лихачева из Сорочинска, ей 81 год. Благодаря Интернету педагог с 40-летним стажем поддерживает связь со своими учениками, общается с многочисленными внуками и правнуками.
Активным пользователем Всемирной паутины стала и Валентина Зеленкова из Новосергиевки: после выхода на пенсию она самостоятельно познакомилась с социальными сетями, поисковыми системами и порталом госуслуг. Женщина увлекается фотографией и делится в Сети своим творчеством с земляками.
А Николай Овчинников из поселка Переволоцкого занялся изучением своей родословной. С помощью информационных технологий он восстановил генеалогическое древо своей семьи, установив данные 700 человек.
Напомним, что в 2016-2018 годах пенсионеры Оренбуржья уже не раз становились победителями конкурса "Спасибо Интернету", занимая призовые места по таким номинациям, как "Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи", "Интернет-краевед", "Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель".
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе и фотографии. Заявки принимаются по 14 октября 2019 года, победителей определит комиссия в начале ноября.
К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на специализированных курсах.
Следует отметить, что обучение компьютерной грамотности пенсионеров в Оренбуржье ведется в рамках реализации национального проекта "Демография", федерального и регионального проектов "Старшее поколение". Желающие записаться на курсы могут обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.
Справка "РГ"
В конкурсе "Спасибо Интернету" участвуют работы из 73 регионов России. В рейтинге активности регионов по предварительным итогам конкурса Оренбургская область занимает шестое место. Среди конкурсантов более 86 процентов женщин, средний возраст - чуть более 63 лет. Большинство участников - 65 процентов - осваивали Интернет на курсах. Около 66 процентов работ поступили из сельской местности и малых городов. Самая старшая участница - 95-летняя Сусанна Ивановна Терехова из Казани.