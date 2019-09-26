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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 2019 году в Оренбуржье компьютерный ликбез прошли 1500 пенсионеров

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
С начала текущего года в Оренбуржье бесплатное обучение на курсах компьютерного ликбеза прошли 1500 пенсионеров. Самые продвинутые из них стали активными участниками Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету": от оренбуржцев "серебряного возраста" уже поступило 100 заявок. Это шестой показатель среди всех субъектов страны.
Фото: Игорь Зарембо/РИА "Новости" Фото: Игорь Зарембо/РИА "Новости"
Фото: Игорь Зарембо/РИА "Новости"

Об этом сообщило министерство социального развития региона. Одна из самых возрастных участниц конкурса - Валентина Лихачева из Сорочинска, ей 81 год. Благодаря Интернету педагог с 40-летним стажем поддерживает связь со своими учениками, общается с многочисленными внуками и правнуками.

Фото: Николай Гагарин
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Активным пользователем Всемирной паутины стала и Валентина Зеленкова из Новосергиевки: после выхода на пенсию она самостоятельно познакомилась с социальными сетями, поисковыми системами и порталом госуслуг. Женщина увлекается фотографией и делится в Сети своим творчеством с земляками.

А Николай Овчинников из поселка Переволоцкого занялся изучением своей родословной. С помощью информационных технологий он восстановил генеалогическое древо своей семьи, установив данные 700 человек.

Напомним, что в 2016-2018 годах пенсионеры Оренбуржья уже не раз становились победителями конкурса "Спасибо Интернету", занимая призовые места по таким номинациям, как "Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи", "Интернет-краевед", "Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель".

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе и фотографии. Заявки принимаются по 14 октября 2019 года, победителей определит комиссия в начале ноября.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на специализированных курсах.

Следует отметить, что обучение компьютерной грамотности пенсионеров в Оренбуржье ведется в рамках реализации национального проекта "Демография", федерального и регионального проектов "Старшее поколение". Желающие записаться на курсы могут обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Справка "РГ"

В конкурсе "Спасибо Интернету" участвуют работы из 73 регионов России. В рейтинге активности регионов по предварительным итогам конкурса Оренбургская область занимает шестое место. Среди конкурсантов более 86 процентов женщин, средний возраст - чуть более 63 лет. Большинство участников - 65 процентов - осваивали Интернет на курсах. Около 66 процентов работ поступили из сельской местности и малых городов. Самая старшая участница - 95-летняя Сусанна Ивановна Терехова из Казани.

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