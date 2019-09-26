В Оренбуржье уровень наркомании снизился на 12,4%

За 2018 год уровень наркомании в Оренбуржье снизился на 12,4 процента. На сегодня этот показатель в регионе составляет 7,01 на 10 000 населения.

Такие цифры привел и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на заседании антинаркотической комиссии региона. Главными темами обсуждения стали вопросы профилактики наркомании среди молодежи и меры по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом синтетических и наркотиков и психоактивных веществ растительного происхождения.

- Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что в последнее время распространенность наркомании в Оренбургской области имеет устойчивую тенденцию к снижению, - констатировал Павел Самсонов.

По словам докладчика, успешно противодействовать распространению этого пагубного пристрастия удается благодаря совместным усилиям органов власти на местах. Во всех городах и районах области действуют антинаркотические комиссии и реализуются муниципальные антинаркотические программы. В профилактике акцент делается на работу с подростками и молодежью.

Правоохранительные органы активно проводят мероприятия по противодействию контрабанде психоактивных веществ, пресекается деятельность наркосбытчиков - в том числе организованных групп и сообществ, имеющих социальную опасность наркопритонов.

- Для предотвращения ухудшения ситуации, наряду с повышением эффективности работы силовых структур, органам местного самоуправления необходимо в полной мере финансировать программные мероприятия и внедрять новые формы профилактической работы - с учетом специфики складывающейся местной социально-экономической обстановки, - резюмировал Самсонов.