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26.09.2019 18:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье уровень наркомании снизился на 12,4%

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
За 2018 год уровень наркомании в Оренбуржье снизился на 12,4 процента. На сегодня этот показатель в регионе составляет 7,01 на 10 000 населения.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Такие цифры привел и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов на заседании антинаркотической комиссии региона. Главными темами обсуждения стали вопросы профилактики наркомании среди молодежи и меры по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом синтетических и наркотиков и психоактивных веществ растительного происхождения.

- Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что в последнее время распространенность наркомании в Оренбургской области имеет устойчивую тенденцию к снижению, - констатировал Павел Самсонов.

По словам докладчика, успешно противодействовать распространению этого пагубного пристрастия удается благодаря совместным усилиям органов власти на местах. Во всех городах и районах области действуют антинаркотические комиссии и реализуются муниципальные антинаркотические программы. В профилактике акцент делается на работу с подростками и молодежью.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Правоохранительные органы активно проводят мероприятия по противодействию контрабанде психоактивных веществ, пресекается деятельность наркосбытчиков - в том числе организованных групп и сообществ, имеющих социальную опасность наркопритонов.

- Для предотвращения ухудшения ситуации, наряду с повышением эффективности работы силовых структур, органам местного самоуправления необходимо в полной мере финансировать программные мероприятия и внедрять новые формы профилактической работы - с учетом специфики складывающейся местной социально-экономической обстановки, - резюмировал Самсонов.

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