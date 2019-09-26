В Саратовской области на соцобъекты направят 64 миллиарда рублей

В рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации РФ губернатор Валерий Радаев рассказал о реализации национальных проектов на территории региона.

В течение шести лет по нацпроектам планируется строительство, реконструкция и ремонт 194 объектов социальной сферы: школ, детсадов, учреждений здравоохранения, спорта и культуры. На эти цели выделяется порядка 64 миллиардов рублей. Общее же финансирование реализации национальных проектов из федерального бюджета на территории региона за это время составит более 170 миллиардов рублей.

За последние два года в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автодороги"в нормативное состояние было приведено свыше 250 километров проезжей части улиц в Саратове и Энгельсе. Большой объем работ запланирован по благоустройству городской среды.

- Главная наша задача, чтобы в результате реализации инфраструктурных и социальных проектов повысилось качество жизни саратовцев, - отметил губернатор.

В течение последних лет налоговые и неналоговые доходы бюджета Саратовской области увеличились с 55 до 84,5 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей экономии дала оптимизация расходов. В тоже время перечисления в федеральный бюджет росли опережающими темпами: с 25,7 до 101,9 миллиардов рублей. Кроме того, регион получил дополнительные полномочия на 25,6 миллиардов рублей, не подкрепленные бюджетными доходами. В связи с такой ситуацией Валерий Радаев предложил рассмотреть ряд изменений в сфере межбюджетных отношений.

Как отметил губернатор, в Саратовской области продолжается работа по наращиванию собственной налоговой базы, в том числе, за счет легализации теневой занятости, вовлечения в налоговый оборот земель и имущества. В тоже время главная ставка делается на создание оптимальных условий для инвесторов и реализацию новых проектов.

Глава региона сообщил о планах создания в регионе особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Поскольку Саратовская область является одним из крупнейших в России центров электронной промышленности, СВЧ-электроники, в рамках ОЭЗ планируется дальнейшее развитие этой отрасли. Регионом уже подписаны соглашения на три миллиарда рублей с пятью якорными резидентами, готовыми реализовать проекты с высоким потенциалом импортозамещения.

Валерий Радаев также рассказал сенаторам о необходимости увеличения финансирования федерального проекта "Оздоровление Волги". Планируемый в настоящее время объем средств в 100 миллионов рублей не позволяет решить большую часть проблем, связанных со строительством и реконструкцией очистных сооружений в Саратове и других городах региона.

Кроме того губернатор предложил включить в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года строительство нового моста через Волгу в Саратове. Новый современный путепровод позволил бы снять транспортную напряженность в агломерации Саратов-Энгельс и повысить пропускную способность международного транспортного коридора "Север-Юг".