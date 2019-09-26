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26.09.2019 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Саратовской области на соцобъекты направят 64 миллиарда рублей

В рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации РФ губернатор Валерий Радаев рассказал о реализации национальных проектов на территории региона.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В течение шести лет по нацпроектам планируется строительство, реконструкция и ремонт 194 объектов социальной сферы: школ, детсадов, учреждений здравоохранения, спорта и культуры. На эти цели выделяется порядка 64 миллиардов рублей. Общее же финансирование реализации национальных проектов из федерального бюджета на территории региона за это время составит более 170 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
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За последние два года в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автодороги"в нормативное состояние было приведено свыше 250 километров проезжей части улиц в Саратове и Энгельсе. Большой объем работ запланирован по благоустройству городской среды.

- Главная наша задача, чтобы в результате реализации инфраструктурных и социальных проектов повысилось качество жизни саратовцев, - отметил губернатор.

В течение последних лет налоговые и неналоговые доходы бюджета Саратовской области увеличились с 55 до 84,5 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей экономии дала оптимизация расходов. В тоже время перечисления в федеральный бюджет росли опережающими темпами: с 25,7 до 101,9 миллиардов рублей. Кроме того, регион получил дополнительные полномочия на 25,6 миллиардов рублей, не подкрепленные бюджетными доходами. В связи с такой ситуацией Валерий Радаев предложил рассмотреть ряд изменений в сфере межбюджетных отношений.

Как отметил губернатор, в Саратовской области продолжается работа по наращиванию собственной налоговой базы, в том числе, за счет легализации теневой занятости, вовлечения в налоговый оборот земель и имущества. В тоже время главная ставка делается на создание оптимальных условий для инвесторов и реализацию новых проектов.

Глава региона сообщил о планах создания в регионе особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Поскольку Саратовская область является одним из крупнейших в России центров электронной промышленности, СВЧ-электроники, в рамках ОЭЗ планируется дальнейшее развитие этой отрасли. Регионом уже подписаны соглашения на три миллиарда рублей с пятью якорными резидентами, готовыми реализовать проекты с высоким потенциалом импортозамещения.

Валерий Радаев также рассказал сенаторам о необходимости увеличения финансирования федерального проекта "Оздоровление Волги". Планируемый в настоящее время объем средств в 100 миллионов рублей не позволяет решить большую часть проблем, связанных со строительством и реконструкцией очистных сооружений в Саратове и других городах региона.

Кроме того губернатор предложил включить в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года строительство нового моста через Волгу в Саратове. Новый современный путепровод позволил бы снять транспортную напряженность в агломерации Саратов-Энгельс и повысить пропускную способность международного транспортного коридора "Север-Юг".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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