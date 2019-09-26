Что мешает подготовке к отопительному сезону в Алтайском крае

В Алтайском крае проанализировали результаты подготовки к отопительному сезону - выяснилось, что в ряде муниципалитетов до сих пор не получили паспортов готовности объектов ЖКХ и, скорее всего, будут зимовать без них. Где-то нет паспортов, а где-то топлива: в некоторых районах даже не начали запасаться углем. За что еще губернатор раскритиковал представителей муниципальных властей, - в материале "РГ".

Одна из проблем - десятки котельных остаются обесточенными из-за долгов.

- В этом году в крае 320 котельных пришлось отключить по причине неплатежей за электроэнергию. Сегодня долг муниципалитетов за электроэнергию составляет 861 миллион рублей, прирост к прошлому году - восемь процентов, - сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

К середине сентября оставались обесточенными 57 котельных. В прошлом году таковых было 318. Казалось бы, динамика положительная, однако неповоротливость ряда муниципалитетов вызвала резкую критику со стороны краевых властей.

- В предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками мы не вступаем и денег им не платим. Естественно, они отключают котельные. Дожидаемся начала отопительного сезона - пишем в прокуратуру, прокуратура реагирует и выдает представление - подключаем котельные. В этом году мы решили разорвать этот круг. Все имели возможность обсудить с энергетиками свои проблемы и реструктуризировать долги. Нонсенс, когда десятки котельных в районах отключены. И это повод для организационных выводов, - заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства.

Какими будут оргвыводы и помогут ли они, покажет грядущая зима, в которую некоторые территории вступят без паспортов готовности объектов ЖКХ. Сами по себе паспорта ничего не гарантируют, и есть случаи, когда и без них отопительный сезон проходил относительно спокойно. Но, так или иначе, это риск. Губернатор призвал местные власти добиваться стопроцентной готовности к зиме.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, в прошлом году паспорта готовности получило 118 из 148 муниципальных образований. В этом году из 511 замечаний Ростехнадзора, касающихся объектов теплоснабжения, 318 уже устранено. В основном это не требовало финансовых затрат. 22 муниципалитета получили дополнительные средства из краевого бюджета - почти 53 миллиона рублей - на устранение "затратных" замечаний. Треть этих средств будет направлена на закупку угля.

На особом контроле по вопросу получения паспортов готовности к отопительному сезону - семь сельских районов и три города: Яровое, Алейск, Славгород. Особые опасения вызывает курортный город Яровое.

- На проведение текущих ремонтов было запланировано 34,5 миллиона рублей. Однако работы сделаны только на сумму 18,2 миллиона. Невыполнение ремонтной программы в запланированных объемах обусловлено тяжелым финансово-экономическим положением предприятия МУП "ЯТЭК". С 13 июня расчетные счета компании заблокированы по требованию кредиторов. Общая кредиторская задолженность составляет 277 миллиона рублей при дебиторской задолженности 66 миллионов, - сообщил глава Ярового Виталий Самобочий.

По его словам, в этом году было зафиксировано тринадцать внеплановых остановок ТЭЦ: одиннадцать - по техническим причинам и две - из-за отсутствия угля. Зиму 2018-2019 годов Яровое провело без паспорта готовности. Тогда семнадцать из восемнадцати замечаний Ростехнадзора было устранено во время отопительного сезона. А еще одно - о ремонте резервуара - остается актуальным из-за нехватки денег. В конце августа 2019-го Ростехнадзор предъявил после проверки 125 замечаний. Даже при наличии средств на работы потребуется не менее года.

- Получение паспорта готовности к отопительному сезону в этом году не представляется возможным, - признал Самобочий.

Яровчанам вновь остается уповать на теплую зиму и помощь края в экстренном случае. "Проблемной зоной" назвал Яровое и заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов:

- Я могу точно сказать, что восемнадцать муниципальных образований не смогут получить паспорта готовности. Особое внимание стоит обратить на Яровое. Еще одна проблемная точка - Калманский район, где МУП "Теплоснабжение" эксплуатирует две котельных. По результатам их проверки мы вынуждены подавать документы в суд и инициировать приостановление деятельности этих объектов. Там на протяжении трех лет ничего не делали, эксплуатирующая организация - то одна, то другая, все в ветхом состоянии. Входить в отопительный сезон просто страшно - есть угроза для жизни обслуживающего персонала.

Что касается запасов топлива, то на отопительный сезон краю требуется почти 650 тысяч тонн угля. Больше четверти необходимого уже закуплено, на случай форс-мажорных обстоятельств есть пятьдесят тысяч тонн резервного запаса. Картина по муниципалитетам традиционно неоднородная. Например, в Каменском, Смоленском, Третьяковском и Змеиногорском районах угля, по сути, еще нет. Иван Гилев признал, что работу муниципальных образований и теплоснабжающих предприятий нужно считать неудовлетворительной.

- С долгами они не рассчитываются и не могут организовать поставки угля, есть вопросы к качеству поставляемого топлива. Серьезной проблемой является задолженность предприятий отрасли за поставленные энергоресурсы - газ, уголь и электроэнергию. Общий долг приблизился к двум миллиардам рублей, и эта сумма постоянно растет, - отметил министр строительства и ЖКХ.

Очевидно, что разрывать порочный круг придется еще не раз, и не только в части реструктуризации долгов с энергетиками. В отрасли сложился лабиринт финансовых, структурных, кадровых и управленческих проблем, которые копились годами начиная с девяностых. К сожалению, многих это положение дел устраивает.

- Со стороны подавляющего большинства глав муниципальных образований мы не видим обратной связи. Главы игнорируют проверки и надеются, что возникающие проблемы будет решать краевая власть, - отметил Сергей Иванов.