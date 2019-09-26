Эксперт рассказал, почему звонок не может быть "только для учителя"

Много споров и среди педагогов, и среди родителей вызвал резонансный случай в Новосибирской области. Прокуратура опротестовала нормативные акты школ, которые прописывали обязанность учеников убирать классы и столовые. Кроме того, некоторые школы установили правило: ученик вправе покинуть класс только тогда, когда разрешит учитель. Эти нормы прокуратура тоже отменила.

Почему звонок не может быть "только для учителя"? Зачем нужно трудовое воспитание в школе? Что об этом говорит закон "Об образовании в РФ"? На вопросы "Российской газеты" отвечает директор ФИРО РАНХиГС Максим Дулинов:

"Школа имеет право принимать собственные локальные нормативные акты. Прописать в правилах внутреннего распорядка, например, во сколько должны начинаться уроки, какая продолжительность перемен, установить общие требования к внешнему виду учеников и школьной формы. Однако есть общие для всех федеральные законы и требования, которые ни одна образовательная организация нарушать не может. В данном же случае нарушений было два.

Первое - урок не должен превышать 45 минут, установленных СанПиНами. Меньше - пожалуйста. Школа может прописать, что занятия будут длиться по 30 минут. Но вот проводить уроки по 50 минут или больше учитель уже не имеет права. В этом смысле звонок должен быть действительно один для всех, а не только для учителя.

Второй момент - привлечение детей к труду. Сейчас, согласно закону "Об образовании в РФ", нельзя привлекать детей к труду вне школьной программы без письменного согласия их родителей.

Казалось бы, что такого страшного случится, если ребенок выйдет на субботник или будет дежурить по столовой, или поможет учителю поддержать порядок в классе? В советское время никто даже не задавал таких вопросов. Но норма в федеральном законе появилась не просто так, а для того, чтобы избежать перекосов на местах. Эксплуатация детского труда запрещена. И нельзя детским трудом подменять работу уборщицы - все-таки определенные обязанности должен выполнять персонал, который получает за это зарплату.

Однако никто не отменял такое понятие, как трудовое воспитание ребенка - действительно важное и необходимое. Этот раздел школа может включить в свою воспитательную программу, которая является частью основной образовательной программы. Если этого не сделать, то для каждого субботника придется брать письменное согласие родителей на участие в нем детей. А родители могут еще и отказаться.

Поэтому на самом деле в части трудового воспитания для школы нет ничего страшного: главный вопрос в том, что его нужно правильно оформить в документах".