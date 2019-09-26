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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пин-код для фляжки

На угольных предприятиях Кузбасса внедряют инновации в области охраны труда
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 216(7974)
В Кузбассе установили первый вендинговый автомат по выдаче средств индивидуальной защиты. Теперь на шахте "Распадская" в Междуреченске горняки получают СИЗы по номеру мобильного телефона - просто вводят его на экране вместе с пин-кодом.
Фото: РИА Новости
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Пока автомат выдает только очки, перчатки и фляжки. В ближайшее время список пополнят защитный крем и респираторы. А в перспективе на шахте планируют развернуть вендинговую сеть, которая поможет сократить время не только на выдачу, но и на учет средств индивидуальной защиты.

Шахтерам, которые еще помнят эпоху ватников и резиновых сапог, вендинговые автоматы, конечно, в диковинку. Но настоящих инноваторов этим не удивишь. Например, малое предприятие, созданное при Кемеровском техническом гос-университете, в этом году представило новую разработку - автоматизированную систему управления процессами промышленной безопасности. Эта система, основанная на оригинальной цифровой платформе "ABIE", позволяет получать информацию о текущих уровнях риска на каждом рабочем месте. Она в реальном времени контролирует соблюдение техники безопасности, физическое состояние человека и проверяет его знания, используя смартфоны, планшеты и датчики-браслеты сотрудников.

- Работник может зайти в "Личный кабинет" с любого гаджета с помощью специального приложения, включающего модули обучения и компетентности, - рассказал руководитель предприятия Вячеслав Гацко. - Можно отвечать на вопросы по охране труда, пожарной и электробезопасности, пока едешь на смену в вахтовке. Ответил правильно - попал в зеленую зону и сразу же получил допуск к работе (наряды выдаются в электронном виде). Не ответил - оказался в красной зоне, а значит, требуется дополнительный инструктаж. Работодатель сразу видит, у кого пройден медосмотр, кто обеспечен СИЗами, а кто нет. И каждому работнику приходит СМС-сообщение с предупреждением: "Через два дня у вас заканчивается срок использования защитных сапог, получите новые". Если реакции нет, придет повторное сообщение.

Автоматизированной системой управления процессами охраны труда в Кузбассе охвачено уже более тридцати предприятий, включая крупные химические и угольные, реализующие принцип "нулевого травматизма". До конца года к цифровому онлайн-центру, разработанному кузбасскими инженерами-программистами, подключатся еще около двадцати компаний. Облачная технология позволяет браться и за удаленные проекты. В том числе сотрудничать с предприятиями Воркуты, Казахстана и Монголии.

Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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