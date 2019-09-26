Использование достижений науки и высоких технологий для роста экономики, повышения ее эффективности и качества жизни людей стало ключевой темой форума "Технопром-2019", который уже в седьмой раз состоялся в Новосибирске.

На "круглом столе" "Партнерство науки и бизнеса", в частности, был поднят вопрос о необходимости увеличения внутренних затрат частных и госкомпаний на научные исследования и построения эффективной системы трансфера технологий от науки в бизнес.

Как заявил глава департамента инноваций и перспективных исследований минобрнауки Вадим Медведев, Россия по ряду важнейших направлений, связанных с технологиями будущего, ликвидировала отставание от западных стран. По его же словам, сейчас министерство обсуждает проекты с госкорпорацией "Росатом" в сфере суперкомпьютеров, а также ряд других направлений, которые пока не разглашаются.

Между тем участники "Технопрома" могли прямо на выставочном стенде топливной компании "ТВЭЛ" (входит в контур управления "Росатома") ознакомиться с конкретными продуктами и технологическими разработками по перспективным направлениям бизнеса в неядерной сфере. Акцент в экспозиции был сделан на аддитивном производстве (трехмерная печать) и системах накопления энергии. Не завтрашний день, а сегодняшняя реальность - напечатанные на 3D-принтере лицевые импланты и элементы газотурбинного двигателя (камера сгорания и воздуховод), а также макеты внутризаводского электротранспорта с накопителями энергии на базе литий-ионных аккумуляторов.

Исполнительный директор "РусАТ" (предприятие "ТВЭЛ", отраслевой интегратор по направлению "Аддитивные технологии") Евгений Григорьев, выступая на пленарной сессии, обратил внимание на применении в медицине 3D-принтеров, разработанных в атомной отрасли. Речь идет о печати тазобедренных, лицевых и позвоночных имплантов, а также пластин для хирургических операций в ортопедии. Компания намерена предложить разработку собственного программного обеспечения, которое позволит создавать и производить уникальные изделия с учетом индивидуальных особенностей пациента.

- В настоящее время отрабатываем технологию во всей цепочке изготовления имплантов, - сообщил Евгений Григорьев. - Образцы уже прошли предклинические испытания на животных. В 2020 году планируется провести клинические испытания и получить сертификаты, чтобы с 2021 года начать серийное производство.

Еще один участник "Технопрома" - новосибирское предприятие "НЭВЗ-Керамикс". Уже в 2020 году здесь готовы приступить к клиническим испытаниям первого в России эндопротеза коленного сустава из керамики. В разработке приняли участие специалисты Новосибирского государственного технического университета. Потребность российского рынка в современных протезах коленного сустава оценивается в несколько тысяч единиц в год.

Тем временем

В кулуарах новосибирского форума была озвучена и такая информация: объем выручки от новых направлений бизнеса в корпорации "Росатом" увеличился на последние пять лет в 2,5 раза.

В 2018 году этот показатель достиг 197 млрд рублей, причем более половины приходится на долю предприятий ОПК. Наряду с уже упомянутыми суперкомпьютерами и эндопротезами здесь наращивают компетенции в совместных проектах с нефтяниками и газовиками, в электротехнике и теплоэнергетике, в разработке систем безопасности и производстве композитных материалов, в ядерной медицине, создании новых цифровых продуктов и центров обработки данных.