ОСАГО меняет правила игры, но жалоб меньше не становится. По словам правозащитников, закон об "автогражданке" далек от идеала и напоминает лоскутное одеяло, которое никак не удается залатать. Чем на этот раз недовольны автолюбители?

С 1 июня нынешнего года вступили в силу поправки в федеральный закон об ОСАГО, которые связаны с появлением в России нового института - финансового уполномоченного (закон о нем был принят еще в июне 2018-го). Все водители отныне, заключая договор со страховой компанией, получают правовой статус потребителей финансовых услуг. Меняется и механизм разрешения их споров со страховыми компаниями в сфере ОСАГО - теперь заниматься разногласиями будут финуполномоченные.

Раньше пострадавший в аварии должен был первым делом обратиться с претензией к страховщику, а потом - в суд, если возникала такая необходимость. Сейчас в цепочке появилось еще одно звено: после страховой компании потребителю финансовых услуг дорога не в суд, а к финуполномоченному. Тот вынесет решение по жалобе, и только в том случае, если компания-страховщик не согласится его исполнить, пора обращаться в суд, при этом не пропустив 30-дневный срок со дня вступления в силу решения финансового уполномоченного.

Насколько эффективным с точки зрения защиты прав пострадавших будет этот механизм? У экспертов есть сомнения, что свежеиспеченные финансовые омбудсмены справятся с рассмотрением потока жалоб.

При этом очевидно, что еще одно звено увеличивает расходы потерпевших, если они пользуются услугами представителей. Так, за услуги посредника, например, в Омске, придется доплатить в среднем пятнадцать тысяч рублей.

- Цель создания нового финансового института - разгрузить суды. Однако похоже на то, что издержки внедрения нового механизма лягут на плечи рядовых автомобилистов, - считает председатель правления Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. - Электронные услуги, конечно же, вещь удобная. Только далеко не все в этом разбираются. Несмотря на рост автомобильного парка, страховые сборы из года в год падают. А это говорит о том, что владельцы "железных коней" либо экономят на автогражданке, либо ездят по фальшивым полисам. В Сибири такое происходит сплошь и рядом, в последнее время приходится разбирать десятки подобных дел.

По словам правозащитников, не оправдала себя и введенная два года назад система авторемонта, которую также "освоили" страховые компании. Бизнес в надежде сэкономить на так называемых автоюристах и мошенниках, устраивающих подставы с одним и тем же авто и многократно получающих страховку, предложил заменить денежные выплаты натуральными услугами. Однако жалоб от владельцев машин в результате такой рокировки меньше не стало.

- Дело в том, что закон предполагает ремонт, в том числе старых машин, с помощью новых деталей и узлов. А дорогие иномарки вообще влетают страховым компаниям в копеечку. Поэтому они все чаще в целях экономии предлагают автовладельцам заключить соглашение о денежной компенсации. И в этом случае доплаты ложатся на плечи автомобилистов, - поясняет Игорь Пушкарь.

- Я вожу машину недавно, и когда в страховой компании мне предложили солидную компенсацию, сразу согласилась, - рассказывает омичка Марина Лужкова. - Поняла, что промахнулась, только когда привезла битое авто в автосервис, где мне выставили просто астрономический счет. Пришлось раскошеливаться.

Эксперты утверждают, что подобные случаи становятся тенденцией. Отчаянное желание страховщиков экономить стало одной из причин того, что страховые сборы продолжают падать - потребители отказываются от бесполезных, с их точки зрения, услуг. Чтобы активизировать продажи, компании вынуждены снижать цены: в большинстве регионах, в том числе сибирских, цены на полисы ОСАГО пошли вниз.

Однако "оживить" ОСАГО могло бы снижение не цен, а количества недостатков обязательного автострахования. На это могли бы повлиять и новые поправки в закон, уравнивающие права участников движения. Пока же очевидны перекосы. Например, при аварийной езде полис дорожает сразу на 45 процентов, а при безаварийной дешевеет только на пять. Или в случае ДТП с частным автомобилем максимальная выплата в случае смерти пассажира составляет 500 тысяч рублей, а для общественного транспорта она в четыре раза выше. Есть и другие статьи закона, которые было бы неплохо скорректировать в соответствии с европейскими стандартами.

В настоящее время рынок автострахования в стране представлен 45 компаниями, входящими в Российский союз автостраховщиков. 65 процентов "пирога" приходится на пять из них. По сути, речь идет о монополизме, который влияет в том числе и на принятие соответствующих законов, считают омские правозащитники. Поменять ситуацию могло бы активное участие в данном процессе не только страховщиков, но и потребителей их услуг, прежде всего автомобилистов.