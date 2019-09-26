В одиннадцати школах Маслянинского района Новосибирской области локальными актами были закреплены нормы, противоречащие федеральному законодательству об образовании. Руководство закрепляло на бумаге негласное правило, знакомое всем со школьной скамьи: звонок - это для учителя. Кроме того, в школе были закреплены трудовые обязанности учащихся, не предусмотренные образовательной программой, - ученики должны убирать классы и столовые. При этом соответствующие согласия у несовершеннолетних и их родителей получены не были, что тоже нарушает законодательство. Пришлось вмешаться прокуратуре, которая отменила эту норму.

Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, нарушения были выявлены при плановой ежегодной проверке образовательных организаций. Сразу в девяти школах локальные акты оговаривали: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". В то же время федеральные санитарные правила четко прописывают: урок не может длиться дольше 45 минут, а для первоклашек установлен предел 40 минут. Специалисты подтверждают: эти временные промежутки в мировой образовательной практике приняты не зря.

- Абсолютно согласна с утверждением, что звонок звучит для учителя, вот только понимать его нужно правильно: учитель обязан уложиться в отведенное ему время, - убеждена психолог Ольга Мельникова. - Во время урока педагог в классе - единственный взрослый. И именно он должен рассчитывать свои действия. Для любого человека фазы концентрации внимания и отдыха также естественны, как вдох и выдох, это физиология. Как бы учитель ни хотел, он не может принудить детей воспринимать информацию дольше, чем на то способен организм.

Руководство школ закрепляло на бумаге негласное правило: звонок - это для учителя

Более того, по словам психолога, звонок приводит в действие своего рода приобретенный инстинкт любого школьника. С первого класса детей приучают, что этот сигнал означает смену деятельности, оставлять детей в классе после него нет смысла, ученики все равно уже отвлеклись, мысленно они уже на перемене. Так что закон лишь подтверждает давно наработанную практику.

С этой точкой зрения согласна и школьный педагог, учитель истории и права, член общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Людмила Добролюбова: "Конечно, бывают ситуации, когда педагог может что-то не успеть во время урока. Но учитель должен понимать, что это его вина, и задерживать детей в приказном порядке нельзя. Такие методы в прошлом. Мы с детьми договариваемся - с их разрешения я могу, например, продиктовать домашнее задание уже после звонка".

Примечательно, что распоряжения про "звонок для учителя" оказались не единственным нарушением, обнаруженным в маслянинских школах. В двух случаях нормативы оговаривали ужесточение наказания при "рецидиве" проступка ученика.

- В законе об образовании нет понятия "рецидив", но еще важнее то, что такие акты создают прецедент, когда ученик может быть отчислен в обход закона, - подчеркивает Дмитрий Лямкин.

Как поясняет представитель прокуратуры, любое серьезное нарушение дисциплины со стороны школьника может повлечь наказание, предусмотрен определенный порядок. Сначала должно следовать замечание, затем выговор, а только потом возможно отчисление. Придуманный в районных школах "рецидив" подразумевал, что стадию выговора администрация школы могла бы обойти. То есть после замечания сразу следовало бы отчисление. Это нарушение, как и пресловутый "звонок для учителя", также было исключено из правил школ по требованию прокуратуры.

Компетентно

Максим Дулинов, директор Федерального института развития образования РАНХиГС:

"Школа имеет право принимать собственные локальные нормативные акты. Прописать в правилах внутреннего распорядка, например, во сколько должны начинаться уроки, какая продолжительность перемен, установить общие требования к внешнему виду учеников и школьной форме. Однако есть общие для всех федеральные законы и требования, которые ни одна образовательная организация нарушать не может. В данном же случае нарушений было два. Первое - урок не должен превышать 45 минут, установленных СанПиНами. Меньше - пожалуйста. Школа может прописать, что занятия будут длиться по 30 минут. Но вот проводить уроки по 50 минут или больше учитель уже не имеет права. В этом смысле звонок должен быть действительно один для всех, а не только для учителя. Второй момент - привлечение детей к труду. Сейчас согласно Закону "Об образовании в РФ" нельзя привлекать детей к труду вне школьной программы без письменного согласия их родителей. Казалось бы, что такого страшного случится, если ребенок выйдет на субботник, или будет дежурить по столовой, или поможет учителю поддержать порядок в классе. В советское время никто даже не задавал таких вопросов. Но норма в федеральном законе появилась не просто так, а для того, чтобы избежать перекосов на местах. Эксплуатация детского труда запрещена. И нельзя детским трудом подменять работу уборщицы - все-таки определенные обязанности должен выполнять персонал, который получает за это зарплату. Однако никто не отменял такое понятие, как трудовое воспитание ребенка, - действительно важное и необходимое. Этот раздел школа может включить в свою воспитательную программу, которая является частью основной образовательной программы. Если этого не сделать, то для каждого субботника придется брать письменное согласие родителей на участие в нем детей. А родители могут еще и отказаться. Поэтому на самом деле в части трудового воспитания для школы нет ничего страшного: главный вопрос в том, что его нужно правильно оформить в документах".

Подготовила Ксения Колесникова