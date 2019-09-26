Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, нарушения были выявлены при плановой ежегодной проверке образовательных организаций. Сразу в девяти школах локальные акты оговаривали: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". В то же время федеральные санитарные правила четко прописывают: урок не может длиться дольше 45 минут, а для первоклашек установлен предел 40 минут. Специалисты подтверждают: эти временные промежутки в мировой образовательной практике приняты не зря.
- Абсолютно согласна с утверждением, что звонок звучит для учителя, вот только понимать его нужно правильно: учитель обязан уложиться в отведенное ему время, - убеждена психолог Ольга Мельникова. - Во время урока педагог в классе - единственный взрослый. И именно он должен рассчитывать свои действия. Для любого человека фазы концентрации внимания и отдыха также естественны, как вдох и выдох, это физиология. Как бы учитель ни хотел, он не может принудить детей воспринимать информацию дольше, чем на то способен организм.
Более того, по словам психолога, звонок приводит в действие своего рода приобретенный инстинкт любого школьника. С первого класса детей приучают, что этот сигнал означает смену деятельности, оставлять детей в классе после него нет смысла, ученики все равно уже отвлеклись, мысленно они уже на перемене. Так что закон лишь подтверждает давно наработанную практику.
С этой точкой зрения согласна и школьный педагог, учитель истории и права, член общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Людмила Добролюбова: "Конечно, бывают ситуации, когда педагог может что-то не успеть во время урока. Но учитель должен понимать, что это его вина, и задерживать детей в приказном порядке нельзя. Такие методы в прошлом. Мы с детьми договариваемся - с их разрешения я могу, например, продиктовать домашнее задание уже после звонка".
Примечательно, что распоряжения про "звонок для учителя" оказались не единственным нарушением, обнаруженным в маслянинских школах. В двух случаях нормативы оговаривали ужесточение наказания при "рецидиве" проступка ученика.
- В законе об образовании нет понятия "рецидив", но еще важнее то, что такие акты создают прецедент, когда ученик может быть отчислен в обход закона, - подчеркивает Дмитрий Лямкин.
Как поясняет представитель прокуратуры, любое серьезное нарушение дисциплины со стороны школьника может повлечь наказание, предусмотрен определенный порядок. Сначала должно следовать замечание, затем выговор, а только потом возможно отчисление. Придуманный в районных школах "рецидив" подразумевал, что стадию выговора администрация школы могла бы обойти. То есть после замечания сразу следовало бы отчисление. Это нарушение, как и пресловутый "звонок для учителя", также было исключено из правил школ по требованию прокуратуры.
Максим Дулинов, директор Федерального института развития образования РАНХиГС:
"Школа имеет право принимать собственные локальные нормативные акты. Прописать в правилах внутреннего распорядка, например, во сколько должны начинаться уроки, какая продолжительность перемен, установить общие требования к внешнему виду учеников и школьной форме. Однако есть общие для всех федеральные законы и требования, которые ни одна образовательная организация нарушать не может. В данном же случае нарушений было два. Первое - урок не должен превышать 45 минут, установленных СанПиНами. Меньше - пожалуйста. Школа может прописать, что занятия будут длиться по 30 минут. Но вот проводить уроки по 50 минут или больше учитель уже не имеет права. В этом смысле звонок должен быть действительно один для всех, а не только для учителя. Второй момент - привлечение детей к труду. Сейчас согласно Закону "Об образовании в РФ" нельзя привлекать детей к труду вне школьной программы без письменного согласия их родителей. Казалось бы, что такого страшного случится, если ребенок выйдет на субботник, или будет дежурить по столовой, или поможет учителю поддержать порядок в классе. В советское время никто даже не задавал таких вопросов. Но норма в федеральном законе появилась не просто так, а для того, чтобы избежать перекосов на местах. Эксплуатация детского труда запрещена. И нельзя детским трудом подменять работу уборщицы - все-таки определенные обязанности должен выполнять персонал, который получает за это зарплату. Однако никто не отменял такое понятие, как трудовое воспитание ребенка, - действительно важное и необходимое. Этот раздел школа может включить в свою воспитательную программу, которая является частью основной образовательной программы. Если этого не сделать, то для каждого субботника придется брать письменное согласие родителей на участие в нем детей. А родители могут еще и отказаться. Поэтому на самом деле в части трудового воспитания для школы нет ничего страшного: главный вопрос в том, что его нужно правильно оформить в документах".
Подготовила Ксения Колесникова