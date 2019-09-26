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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс из Новосибирска в Петербург задержали из-за неисправности

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Техническая неисправность самолета стала причиной задержки рейса, которым пассажиры должны были вылететь из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Рейс, задержанный из-за возгорания в Барнауле, вылетел во Вьетнам

Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

Самолет Airbus A-316 должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в 6.45 по местному времени, на рейс были зарегистрированы 67 человек. Однако вылет отложен ориентировочно до 21.00, после чего десять пассажиров улетели в Санкт-Петербург другими рейсами.

- Сейчас еще десять человек размещены в гостинице, все обеспечены питанием. По данным авиакомпании, оставшиеся в Новосибирске пассажиры будут доставлены к месту назначения этим же бортом после проведения его дополнительного технического обслуживания, - уточнила Оксана Горбунова.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь Компании Авиация Аэропорт Толмачево Филиалы РГ Северо-Запад СФО Новосибирская область Новосибирск СЗФО Санкт-Петербург
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