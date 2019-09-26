Специалисты выясняют, из-за чего загорелся самолет в аэропорту Барнаула

У следователей две основные версии причин ЧП в барнаульском аэропорту имени Германа Титова, которое случилось вечером 25 сентября: ошибка пилотирования или техническая неисправность загоревшегося шасси. Выбрать приоритетную и определить виновных - экипаж или технические службы - удастся только после проведения экспертиз.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Тем временем пассажиры отходят от шока и делятся эмоциями от пережитого. Что же происходило на чартерном "Боинге 676-300" и за его пределами?

- При подлете к Барнаулу командир объявил, что через 15 минут предстоит посадка. Народ стал потихоньку готовиться, одевать детишек. Но, знаете, я довольно часто летаю и почувствовала: что-то не так, как-то боком, что ли, мы летим. А потом было несколько очень ощутимых ударов о взлетно-посадочную полосу, и - мы снова набираем высоту. Конечно, народ заволновался, - рассказала "РГ" Ирина Солнцева, возвращавшаяся из Камрани с внучкой и внуком.

Специалисты аэропорта подчеркивают, что командир воздушного судна вправе увести его на второй заход, если он не уверен в успешной посадке. С борта самолета пришло сообщение о дестабилизированном положении "Боинга". Он сделал второй круг и пошел на посадку. Она оказалась мягкой. Но на второй половине пробега самолета из правой стойки шасси начали вырываться языки пламени.

Один из надувных трапов раскрылся не до конца, люди получили травмы из-за слишком жесткого приземления

- В причинах возгорания сейчас разбирается специальная комиссия Росавиации. Самолетное шасси - сложный агрегат. Возможно, подшипник разрушился или тормозной механизм. А может, пневматика полетела. Открытое горение обнаружили сразу несколько специалистов аэропорта, они связались с диспетчерской службой, а та - с командиром воздушного судна. Он и принял решение об эвакуации пассажиров сразу после остановки, - пояснил директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

Надо ли было проводить экстренную эвакуацию, если пожарные быстро справились с огнем?

Виталий Архипенко считает, что экипаж поступил правильно, не было полной уверенности, что пожар в правой стойке шасси погашен до конца. А ведь шасси расположены рядом с огромными топливными резервуарами.

- После остановки самолета командир строго попросил всех оставаться на своих местах. Наверное, в это время экипаж срочно готовил эвакуационные средства. А потом раздалась команда быстро покинуть судно. И тут, конечно, часть пассажиров запаниковала. Во втором салоне произошла небольшая давка, одни визжали, другие кричали. В первом салоне было много детей, но взрослые вели себя спокойнее - видимо, чтобы не испугать ребятишек. Нам сказали, что нужно бежать подальше в поле - боялись возгорания и взрыва. Особенно запомнился стюард, который стоял у входа и громко повторял то по-русски, то по-английски: "Прыгать! Бежать! Прыгать! Бежать!" Я-то думала, будут обычные трапы, а тут надувные! Прыгнули с внуком и внучкой, мигом пролетели, приземлились удачно и побежали от самолета. Когда я обернулась, то увидела, как от "Боинга" валит пар и дым - огня не заметила. Пожарные молодцы - быстро сработали, как на учениях. На улице был поздний вечер, многие из нас были в шортах, некоторые даже босиком, но никто не чувствовал холода - такой был стресс! Потом у меня стало давить сердце, - вспоминает Ирина Солнцева.

По данным регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, из 334 пассажиров "Боинга 767-300" за медпомощью на территории воздушного порта обратились 49 человек. Еще семерым она понадобилась позже - уже на дому, когда прошел первый шок. Наиболее серьезную травму получила женщина, которую с переломом поперечных отростков позвоночника госпитализировали в краевую больницу. Переломы конечностей диагностированы еще у двух человек. Другие пассажиры отделались ссадинами и ушибами. Части из них понадобилась профессиональная помощь психологов, некоторым - корвалол и различные успокоительные, в том числе ром, купленный в "Дьюти Фри". Двадцать шесть детей (троим не исполнилось еще и трех лет), к счастью, не пострадали. Взрослые получили травмы при использовании аварийных трапов. Один из трапов раскрылся не до конца, и у людей получилось слишком жесткое приземление.

- Можно представить аквапарк, когда ты спускаешься с горки и плюхаешься в воду. Тут ты плюхаешься на асфальт, и, конечно, у всех содранные руки, ноги и колени. Муж цел, у меня ссадины на коленях и растяжение связок правого голеностопного сустава, - рассказала пассажирка Юлия одному из местных интернет-порталов.

При этом все пострадавшие дружно говорят об оперативной и слаженной работе спасателей. С момента остановки горящего "Боинга" у края взлетно-посадочной полосы не прошло и минуты, а первый экипаж аварийно-спасательного обеспечения полетов примчался к самолету и тушил пожар пенообразователем. Другие экипажи помогали людям, слетавшим по широким скользким трапам. После того как сработала система оповещения, на место инцидента быстро прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция.

Невероятно, но факт: 25 сентября в аэропорту проходили плановые учения по ликвидации пожара на самолете. Предполагалось, что загорелся самолет внутренних авиалиний.

- Подразделения РСЧС и МЧС Алтайского края прибыли в аэропорт в течение 10 минут после поступления информации. Получив оповещение, многие из наших сотрудников решили, что это продолжение дневных учений. Конечно, всем нам очень пригодились отработанные взаимодействия с различными службами. Ни у меня, ни у моих коллег таких счастливых совпадений учений с реальностью еще не было, - сообщил "РГ" начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Эвакуация людей с места происшествия времени заняла немного. Всем нуждающимся были предоставлены места в гостинице аэропорта, чтобы переночевать или просто умыться и привести себя в порядок. Региональный минтранс предоставил автобусы для доставки пассажиров в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Тогульский и Калманский районы. К сожалению, накладки все равно случились.

- У людей возникли неудобства из-за долгого прохождения паспортного контроля. Особенно не повезло тем, кто оставил ручную кладь с одеждой и паспортами и посадочными талонами в самолете. Помогли сотрудники полиции, - признает Архипенко.

Еще большие нарекания у пассажиров вызвала выдача багажа. Четыре часа ждали они свои вещи. А когда их стали выдавать, в багажный зал почему-то пропускали по пять человек.

- Мы надеялись, что после стольких переживаний нас просто развезут по домам, а багаж разрешат забрать на следующий день. Но все спутало объявление, что чемоданы вот-вот начнут выдавать. Так и сидели - ждали - говорит Ирина Солнцева.

Azur Air отрицает факт возгорания и жесткой посадки, однако пассажирам рейса авиакомпания готова выплатить компенсации - по 100 тысяч рублей

К чести краевых властей заместитель председателя регправительства и зампред краевой комиссии по ЧС Игорь Степаненко принес пассажирам злополучного рейса Камрань - Барнаул официальные извинения за причиненные неудобства. По словам Степаненко, недочеты в организации работы аэропорта с пассажирами международных рейсов - в частности, недостаточное число окон пограничного контроля и слабая пропускная способность зала выдачи багажа - будут устраняться. Об этих недочетах было известно давно. Форс-мажорные обстоятельства лишь обострили эту тему.

Несмотря на авиаинцидент (так власти официально называют понедельничное ЧП), барнаульский аэропорт уже во вторник утром работал в штатном режиме и принимал самолеты. Чтобы отправить очередных пассажиров из Барнаула в Камрань, Azur Air прислала резервный самолет. "Боинг", на котором случился пожар, стоит между второй и третьей взлетными дорожками и не мешает работе аэропорта в штатном режиме. Его экипаж проходит в Барнауле положенные в таких случаях штатные процедуры.

Сама авиакомпания Azur Air отрицает факт возгорания и жесткой посадки - перевозчик распространил заявление, где говорится о том, что посадка прошла в штатном режиме. Однако пассажирам рейса авиакомпания готова выплатить компенсации - по 100 тысяч рублей "в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального". Ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе". Пассажирам, получившим травмы, рассчитают страховые выплаты в соответствии с федеральным законодательством. Сама авиакомпания совместно с авиавластями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета расследует инцидент, а также организовала дополнительный техосмотр всего парка "Боинг-767-300" (их у нее 11).