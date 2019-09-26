Участники фестиваля "Человек и природа" посетили музей Валентина Распутина

В Иркутске завершился 18-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени В.Г. Распутина.

Поскольку форум носит имя писателя, жившего и похороненного в столице Приангарья, гости и участники отправились в Музей Валентина Распутина, посвященный его творчеству, центр по изучению наследия выдающегося иркутянина.

Деревянный дом в центре города, на улице Свердлова.

- Музей Валентина Григорьевича Распутина открылся 15 марта 2017 года, в день 80-летия со дня рождения писателя, - рассказывает научный сотрудник Маргарита Фомина. - Это не мемориальная квартира, а построенный в конце XIX века особняк купца, ныне памятник архитектуры. В 70-е годы ХХ века здесь было общежитие работников троллейбусного депо. В 90-е годы провели первую реконструкцию здания, и оно сдавалось в аренду под офисы. Затем была еще реконструкция.

Видим генеалогическое древо рода Распутиных по отцовской линии (с XVII века). Поморы, крестьяне пришли в Восточную Сибирь из Архангелогородской губернии в поисках лучшей жизни. Известны и корни писателя по материнской линии.

Валентин Распутин родился в поселке Усть-Уда в 1937 году, вскоре семья переехала в деревню Аталанка, на родину отца. Родители Валентина работали на почте. К слову, в Усть-Уде и Аталанке летом проводят экскурсии. "Я пожил немало, многое потеряно из памяти, но все, что происходило в Аталанке, всегда помню. Это не может быть забыто", - говорил писатель.

В Иркутск Валентин Распутин переехал в 1954 году. У него была мечта стать учителем литературы в родной деревне. Однако, окончив университет, он жил в городе на Ангаре и в доме на Байкале до самой смерти (уезжал в Красноярск, Москву и снова возвращался). На историко-филологический факультет ИГУ он поступил в 1954 году, в следующем году познакомился там с Александром Вампиловым. В музее есть "Карта Иркутска Валентина Распутина", на ней отмечены улицы, на которых он жил, места, где часто бывал: Научная библиотека госуниверситета ("Белый дом"), храмы - Троицкий и Харлампиевский (бывшее общежитие ИГУ), Драматический театр имени Н.П. Охлопкова и Органный зал, кафе-мороженое на улице Карла Маркса, которое любили студенты, называя его "Банькой"... Редакция областной газеты "Советская молодежь", где будущий писатель работал с 1957 по 1961 год сначала внештатным, а потом и штатным сотрудником. В Иркутске выходили его книги. В альманахе "Ангара" опубликована первая повесть - "Деньги для Марии", за которую присуждена первая литературная премия имени Иосифа Уткина - от Иркутского обкома комсомола. Рассказ "Уроки французского" был впервые напечатан в газете "Советская молодежь" 1973 году.

Представлен богатый фотоархив, собраны многие личные вещи. Передал это в музей сын писателя Сергей Валентинович, живущий в Иркутске. Здесь студенческий билет, зачетная книжка и диплом Распутина об окончании ИГУ. И свидетельство о рождении. И удостоверение почетного гражданина Иркутской области, награды: дипломы, ордена, литературная премия Александра Солженицына...

Реконструирован рабочий кабинет Валентина Григорьевича из квартиры на улице 5-й Армии Иркутска. Здесь расположились его вещи, мебель, печатная машинка, иркутская библиотека (еще была московская) и коллекция колокольчиков, даже занавески на окне из той самой квартиры.

Есть в музее электронный словарь народных слов в прозе писателя. Читаем, например: "Дожж" в говорах байкальской Сибири...".

14 марта 2015 года Валентин Распутин умер в Москве, не дожив всего несколько часов до своего 78-летия. Похоронен в Иркутске, любимом городе.

Справка "РГ"

Повести и рассказы Валентина Распутина "Последний срок", "Уроки французского", "Василий и Василиса", "Деньги для Марии", "Живи и помни", "Прощание с Матерой" переведены на 40 языков мира. Спектакли по его произведениям ставят в театрах России и Европы, а также известны несколько экранизаций.

С 2015 года кинофестиваль "Человек и природа" (родился в 1999 году) носит имя Валентина Распутина. Писатель так говорил о нем: "Выразительный язык кино сможет лучше достучаться до современного человека. В этом главное предназначение фестиваля экологического кино "Человек и природа".