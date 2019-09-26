Новости

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским 22:18
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 21:55
Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале 21:28
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах 21:22
В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку 21:14
Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга 21:03
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 21:00
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 21:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зазеркалье Ангелины

Робот спас необычную пациентку
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Единственный в России робот Stereotaxis помог новосибирским кардиохирургам избавить пациентку от аритмии.

17-летняя Ангелина из алтайского поселка Сайдып родилась с зеркальным расположением внутренних органов. Печень у нее слева, а селезенка, наоборот, справа. Сердце, как у всех, слева, но перекачивает кровь по сосудам, которые "поменялись" местами: аорта отходит от правого желудочка, а не от левого.

- Родители знали обо всем с момента моего рождения, но мне впервые рассказали, когда я была уже подростком, - делится с "РГ" пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. - Никакого дискомфорта я никогда не испытывала. Только спортом заниматься нельзя. А в этом году внезапно началась аритмия.

Фото: Скриншот YouTube
Робот-ниндзя на видео напугал пользователей YouTube

По словам руководителя кардиохирургического отделения нарушений ритма сердца Виталия Шабанова, такое состояние может напугать кого угодно: резкие скачки сердечного ритма возникали сами по себе, без физической нагрузки.

- Представьте, что вы спокойно сидите и смотрите телевизор, как вдруг сердце начинает биться с частотой 180 ударов в минуту, появляется предобморочное состояние, затрудняется дыхание, - говорит кардиохирург. - Это вызывает панику и может серьезно навредить.

Как отмечает Виталий Шабанов, особенность Ангелины - довольно редкая форма патологии, которая встречается в одном случае на десять тысяч человек. Обычно, чтобы купировать приступы аритмии без открытой операции, кардиохирурги действуют через пункцию бедренной вены и при помощи особого катетера получают доступ к источнику патологического возбуждения сердечных сокращений. Но весь хирургический инструментарий создан для того, чтобы проводить подобные операции при обычном расположении органов.

- Таким способом, при ручном управлении катетером было бы просто невозможно добраться до сердца и устранить причину аритмии. Ангелине повезло, что в нашей клинике оказалась единственная в стране роботизированная система Stereotaxis, - говорит Виталий Шабанов. - Даже столичные хирурги оказались бы бессильны и не смогли бы избавить девушку от аритмии. Во всяком случае, без открытого вмешательства.

Робот, спасший Ангелину, - это два мощных магнита, которые располагаются по бокам от пациента

Робот, спасший Ангелину, - это два мощных магнита, которые располагаются по бокам от пациента. Изменение магнитного поля управляет катетером из особого сплава. Это невероятно гибкая конструкция. Если обычный катетер "заточен" на один "маршрут" - нормальное расположение сосудов, то робот с новосибирской пропиской таких ограничений не имеет.

В Красноярске впервые провели операцию по удалению тромбов из легких

- Роль кардиохирурга в этом случае заключается в удаленном управлении катетером. Врач находится в соседней комнате. На мониторе отражена рентгеновская "картинка". Также в программу вносится трехмерная модель сердца, которая создается накануне при помощи МРТ. Движениями обычной компьютерной мыши мы должны добраться до сердца, провести исследование, вызвать провокацию источника аритмии и устранить его, - рассказал Виталий Шабанов.

Операция прошла успешно. Корреспондент "РГ" дозвонился до Ангелины, когда папа вез ее домой, в родное село. Очень скоро она вновь сядет за парту Бийского педагогического колледжа, где готовится стать учителем начальных классов. Девушка заверила, что, даже вернувшись в палату после четырехчасовой операции, чувствовала себя хорошо. А сейчас тем более. "Мне уже не страшно", - говорит уникальная пациентка.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту