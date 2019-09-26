Единственный в России робот Stereotaxis помог новосибирским кардиохирургам избавить пациентку от аритмии.

17-летняя Ангелина из алтайского поселка Сайдып родилась с зеркальным расположением внутренних органов. Печень у нее слева, а селезенка, наоборот, справа. Сердце, как у всех, слева, но перекачивает кровь по сосудам, которые "поменялись" местами: аорта отходит от правого желудочка, а не от левого.

- Родители знали обо всем с момента моего рождения, но мне впервые рассказали, когда я была уже подростком, - делится с "РГ" пациентка новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. - Никакого дискомфорта я никогда не испытывала. Только спортом заниматься нельзя. А в этом году внезапно началась аритмия.

По словам руководителя кардиохирургического отделения нарушений ритма сердца Виталия Шабанова, такое состояние может напугать кого угодно: резкие скачки сердечного ритма возникали сами по себе, без физической нагрузки.

- Представьте, что вы спокойно сидите и смотрите телевизор, как вдруг сердце начинает биться с частотой 180 ударов в минуту, появляется предобморочное состояние, затрудняется дыхание, - говорит кардиохирург. - Это вызывает панику и может серьезно навредить.

Как отмечает Виталий Шабанов, особенность Ангелины - довольно редкая форма патологии, которая встречается в одном случае на десять тысяч человек. Обычно, чтобы купировать приступы аритмии без открытой операции, кардиохирурги действуют через пункцию бедренной вены и при помощи особого катетера получают доступ к источнику патологического возбуждения сердечных сокращений. Но весь хирургический инструментарий создан для того, чтобы проводить подобные операции при обычном расположении органов.

- Таким способом, при ручном управлении катетером было бы просто невозможно добраться до сердца и устранить причину аритмии. Ангелине повезло, что в нашей клинике оказалась единственная в стране роботизированная система Stereotaxis, - говорит Виталий Шабанов. - Даже столичные хирурги оказались бы бессильны и не смогли бы избавить девушку от аритмии. Во всяком случае, без открытого вмешательства.

Робот, спасший Ангелину, - это два мощных магнита, которые располагаются по бокам от пациента

Робот, спасший Ангелину, - это два мощных магнита, которые располагаются по бокам от пациента. Изменение магнитного поля управляет катетером из особого сплава. Это невероятно гибкая конструкция. Если обычный катетер "заточен" на один "маршрут" - нормальное расположение сосудов, то робот с новосибирской пропиской таких ограничений не имеет.

- Роль кардиохирурга в этом случае заключается в удаленном управлении катетером. Врач находится в соседней комнате. На мониторе отражена рентгеновская "картинка". Также в программу вносится трехмерная модель сердца, которая создается накануне при помощи МРТ. Движениями обычной компьютерной мыши мы должны добраться до сердца, провести исследование, вызвать провокацию источника аритмии и устранить его, - рассказал Виталий Шабанов.

Операция прошла успешно. Корреспондент "РГ" дозвонился до Ангелины, когда папа вез ее домой, в родное село. Очень скоро она вновь сядет за парту Бийского педагогического колледжа, где готовится стать учителем начальных классов. Девушка заверила, что, даже вернувшись в палату после четырехчасовой операции, чувствовала себя хорошо. А сейчас тем более. "Мне уже не страшно", - говорит уникальная пациентка.