В Иркутской области снижается объем незаконных рубок леса

В Иркутской области продолжается снижение объемов незаконных рубок леса. Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко по итогам своего участия в совещании, которое сегодня провел в Красноярске Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

По словам Сергея Левченко, за восемь месяцев текущего года в Иркутской области зафиксировано 1 763 факта незаконных рубок древесины в объеме около 400 тыс. м3. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, в 2018 году регион установил абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок в стране с результатом 48%. Губернатор отметил, что таких показателей удалось достигнуть благодаря нескольким факторам. Среди них - реализация на территории региона пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины, систематическое проведение проверочных мероприятий.

Кроме того, министерством лесного комплекса Иркутской области совместно с правоохранительными органами и другими структурами проводятся межведомственные профилактические мероприятия "Лесовоз", "Ель", "Трактор", "Посейдон". Также министерством в рамках перекрестных проверок лесничеств разработаны дополнительные маршруты патрулирования в тех лесных участках, где с учетом материалов дистанционного космического мониторинга зафиксировано наибольшее количество незаконных рубок.

- Также стоит отметить, что с 2018 года министерством лесного комплекса Иркутской области организована работа по набору граждан на должности общественных инспекторов. Граждане, кому присвоен такой статус, а их сейчас 65, начали свою деятельность. От общественных инспекторов в лесничества для дальнейшей проверки поступают сведения о возможных нарушениях лесного законодательства, - рассказал Сергей Левченко.

Далее губернатор остановился на том, как минлескомплексом Иркутской области организована систематическая судебно-претензионная работа по привлечению к ответственности лесопользователей, уклоняющихся от исполнения договорных обязательств, пресечению совершения ими правонарушений. Так, за невыполнение лесовосстановительных работ за последние три неполных года в пользу государства присуждено неустоек на общую сумму более 93 млн рублей (в 2017 году - 10,1 млн, в 2018 - 65,9 млн, за истекший период 2019 года - 17,8 млн рублей).

За невыполнение противопожарных мероприятий недобросовестным лесопользователям начислено штрафных санкций почти на 35 млн рублей (в 2017 - 1,3 млн, в 2018 - 3 млн, в текущем году - 30,1 млн рублей). Кроме того, по состоянию на 1 сентября 2019 года минлесом региона направлено более 50 претензий с требованием уплатить неустойку в сумме свыше 100 млн рублей. Также за период 2017-2019 годов с недобросовестными лесопользователями досрочно прекращено 34 договора аренды лесных участков.

Кстати

В совещании при Генеральном прокуроре РФ принимали участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, ответственные должностные лица Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, заместители Генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"