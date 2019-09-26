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26.09.2019 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В двух красноярских школах - №143 и №148 - видеокамеры, установленные во время проведения ЕГЭ, решили оставить, чтобы вести видеозапись уроков. Об этом сообщается на сайте администрации краевого центра.

В образовательных учреждениях уверены, что это станет дополнительной мерой, дисциплинирующей как учеников, так и педагогов, поскольку видеозаписи могут быть использованы при разборе конфликтных ситуаций или поиске хулиганов. Наблюдение ведется открыто - и учителя, и дети предупреждены о том, что их "пишут".

Фото: РИА Новости.
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В школе №143 с помощью видеозаписи удалось разобраться в конфликте между учениками и найти хулигана, причинившего вред школьному имуществу. Так что не исключено, что мера будет признана эффективной, и эксперимент, начатый в двух школах, получит широкое распространение.

Все возможности для этого есть: за последние два года количество камер видеонаблюдения в красноярских школах увеличилось в три раза, с 1065 до 3040 штук. Системой видеонаблюдения оснащено 99% общеобразовательных учреждений.

Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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