В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов

В двух красноярских школах - №143 и №148 - видеокамеры, установленные во время проведения ЕГЭ, решили оставить, чтобы вести видеозапись уроков. Об этом сообщается на сайте администрации краевого центра.

В образовательных учреждениях уверены, что это станет дополнительной мерой, дисциплинирующей как учеников, так и педагогов, поскольку видеозаписи могут быть использованы при разборе конфликтных ситуаций или поиске хулиганов. Наблюдение ведется открыто - и учителя, и дети предупреждены о том, что их "пишут".



В школе №143 с помощью видеозаписи удалось разобраться в конфликте между учениками и найти хулигана, причинившего вред школьному имуществу. Так что не исключено, что мера будет признана эффективной, и эксперимент, начатый в двух школах, получит широкое распространение.

Все возможности для этого есть: за последние два года количество камер видеонаблюдения в красноярских школах увеличилось в три раза, с 1065 до 3040 штук. Системой видеонаблюдения оснащено 99% общеобразовательных учреждений.