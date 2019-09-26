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26.09.2019 14:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области два района завершили уборку зерновых

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил аграриев Маслянинского и Сузунского районов, которые первыми в регионе завершили уборку зерновых.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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Глава региона отметил высокую организацию труда, умелое использование передовых технологических приемов при уборке зерновых культур, которые позволили районам своевременно убрать урожай.

По данным пресс-службы областного правительства, уборочная кампания в Новосибирской области вышла на финишную прямую - убрано более 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено свыше двух миллионов тонн зерна (85 процентов от плана). В целом, как отметили в региональном минсельхозе, в нынешнем году темпы уборки урожая значительно выше, чем в предыдущие годы.

В уборке задействована современная техника - 3376 зерноуборочных комбайнов, в том числе более полутора тысяч высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов отечественного и импортного производств. В большинстве крупных хозяйств используются цифровые технологии, благодаря которым повышается урожайность и снижается себестоимость продукции.

В Новосибирской области действуют меры господдержки сельхозпроизводителей при приобретении ими технических средств и оборудования. С начала года по этому направлению перечислено из областного бюджета 727 миллионов рублей. За девять месяцев текущего года в хозяйства области поступило 1242 единицы техники при плане в 884 единицы. Общая сумма господдержки, направленная в АПК, составила 4,5 миллиарда рублей.

Справка

Сельхозпредприятия области все чаще приобретают энергонасыщенные, высокопроизводительные и, соответственно, дорогие трактора и комбайны. Из крупной техники больше всего в хозяйства региона поступило новых тракторов - 168 единиц, на втором месте - зерноуборочные комбайны (121).

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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