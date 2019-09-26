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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пришлись по сердцу

В Сибири расширили производство медизделий
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири № 216(7974)
В наукограде Кольцово, на территории инновационного центра "Биотехнопарк", открылся производственный комплекс, где будут выпускать расходные материалы - катетеры, проводники - для установки сосудистых стентов.
Новосибирские медизделия востребованы во многих клиниках страны. Фото: Татьяна Кравченко Новосибирские медизделия востребованы во многих клиниках страны. Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские медизделия востребованы во многих клиниках страны. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
В Вологодской области построят уникальный судостроительный завод

На высокотехнологичном производстве создано 150 новых рабочих мест. Инвестпроект компании "Ангиолайн" получил статус флагманского в рамках программы реиндустриализации экономики области, а также поддержку в виде налоговых льгот - 43 миллиона рублей, грантов и субсидий - десять миллионов.

На открытии завода первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков напомнил, что продукция предприятия не уступает зарубежным аналогам. "Новосибирская компания формирует отличную базу высоко-

качественных медицинских изделий и устройств, крайне необходимых сосудистым отделениям и центрам не только в области, но и по всей стране. Эта продукция спасет сотни тысяч жизней в России", - подчеркнул первый зампред Госдумы.

В среднем продукция компании в два-три раза дешевле импортной. В числе наиболее востребованных продуктов - коронарные стенты.

Инвестиции в проект строительства нового корпуса составили более 500 миллионов рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи квадратных метров, что позволит нарастить мощности более чем вдвое.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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