Когда в Сибирь вернутся "Ласточки" - эту тему в регионах, между которыми когда-то курсировали скоростные электропоезда, с неизменным интересом обсуждают последние несколько лет. Наконец запуск электричек из Новосибирска в Омск, Барнаул и Томск состоялся, о чем на текущей неделе сообщили все сибирские СМИ. Правда, серия поездок оказалась тестовой.

Как отметили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, главная цель эксперимента - оценить техническую возможность запуска электропоез-да "Ласточка" на магистрали в постоянном режиме. По словам начальника ЗСЖД Александра Грицая, тесты подтвердили - инфраструктура готова.

Еще большую готовность демонстрируют потенциальные пассажиры. Преимущества очевидны: время в пути сокращается почти в полтора раза. От Новосибирска до Омска с восьми часов до шести, до Томска - с шести до 4,5, до Барнаула - с 4,5 до трех часов. При этом и протестированная на сибирских магистралях "Ласточка" - уже не та, что помнят пассажиры.

Новую модель на основе платформы "Ласточки-Премиум" компания-производитель презентовала в конце августа на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Москве. Состав из пяти вагонов оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне. Он может развивать максимальную скорость до 160 километров в час и, что особенно важно для Сибири, работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

Следующая особенность новой "Ласточки" - возможность еще на этапе производства выбрать тип питания электропоез-да (постоянный или переменный ток), в зависимости от конкретного железнодорожного участка пути следования состава. При этом, по утверждениям производителя, модель экономически доступна (специально для территорий с небольшим пассажиропотоком) и используется уже в двадцати регионах России.

Казалось бы, для запуска скоростных электричек в Сибири все есть - и инфраструктура, и спрос. Однако главный вопрос - когда "Ласточка" выйдет на сибирскую магистраль в постоянном режиме - остается открытым. Руководство железной дороги не раз заявляло, что для организации такого сообщения нужна поддержка субъектов федерации. Власти регионов, собственно, не против и тоже говорят о бесспорной необходимости запуска таких поездов - в конце концов, от транспортной мобильности зависят и темпы социально-экономического развития территорий. Но конкретных сумм, необходимых для реализации проекта, и сроков пока никто не называет.

- Составы приобретаться будут. На каких условиях, пока обсуждается. С органами власти будем рассматривать данный вопрос, - сообщил Александр Грицай.

- Мы должны просчитать, какие участки на дороге являются наиболее перспективными и экономически целесообразными для запуска данной модели электропоездов, - в свою очередь отметил заместитель главного инженера ЗСЖД по Омскому территориальному управлению Сергей Семенякин.

Пожалуй, самым оптимистичным можно считать высказывание министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, который выразил надежду, что "жители Западной Сибири совсем скоро смогут более комфортно добираться до соседних городов и регионов".

Кстати, нет сведений и о том, сколько могла бы стоить поездка на комфортабельной "Ласточке" в Сибири. Для примера: билет на аналогичный поезд по маршруту "Москва - Нижний Новгород" (время в пути - чуть менее четырех часов) стоит две-три тысячи рублей. Такие цены могут охладить пыл многих сибирских пассажиров. Ведь сидячее место в скоростном, пусть и менее комфортабельном поезде от Новосибирска до Томска стоит чуть больше 600 рублей.

Прямая речь

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:

Остро ощущается общественный запрос на укрепление транспортного каркаса нашей страны. Необходимо обеспечить гражданам больше доступных возможностей перемещаться по стране, улучшив тем самым качество их жизни. Россия расположена на огромной территории со сложными климатическими условиями, где транспорт - ключевой связующий элемент. Эта специфика нашей страны предопределяет необходимость скорейшей реализации национальных проектов. Обновление и прорывное развитие транспортной инфраструктуры имеет жизненно важное значение для государства и общества в целом. Люди нуждаются в быстрой, комфортной, безопасной и доступной транспортной инфраструктуре.